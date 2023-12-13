SON DAKİKA: Beşiktaş'ta gerçek ortaya çıktı! Aboubakar ve Rosier...

Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Derbi mağlubiyeti sonrası siyah beyazlılarda Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly için "Performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları" gerekçe gösterilerek kadro dışı kararı çıktımıştı.

