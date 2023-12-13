Haberler Beşiktaş SON DAKİKA: Beşiktaş'ta gerçek ortaya çıktı! Aboubakar ve Rosier...

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta gerçek ortaya çıktı! Aboubakar ve Rosier...

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat ve yönetiminin 5 futbolcuyu kadro dışı bırakmasının ardından asıl gerçek ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların yaptığı açıklamada, "Performans düşüklüğü" ifadelerine yer verilse de bardağı taşıran son gelişme belli oldu. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 10:21
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta gerçek ortaya çıktı! Aboubakar ve Rosier...

Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Derbi mağlubiyeti sonrası siyah beyazlılarda Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly için "Performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları" gerekçe gösterilerek kadro dışı kararı çıktımıştı.

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta gerçek ortaya çıktı! Aboubakar ve Rosier...

Tüm bu yaşananlar sonrası bardağı taşıran olay ortaya çıktı. İşte Beşiktaş'ta yaşanan sıcak gelişmeler..

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta gerçek ortaya çıktı! Aboubakar ve Rosier...

ŞOK KADRO DIŞI KARARI

Beşiktaş'ta önceki gün Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'nın raporuyla birlikte başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan toplantı sonrasında Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly için "Performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları" gerekçe gösterilerek kadro dışı kararı çıktı.

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta gerçek ortaya çıktı! Aboubakar ve Rosier...

Süreçte Dolmabahçe'de 3-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde yaşananların bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi.

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta gerçek ortaya çıktı! Aboubakar ve Rosier...

BARDAĞI TAŞIRAN OLAY!

Sabah'ta yer alan haberde sakatlığı nedeniyle F.Bahçe maçını tribünden izleyen Rosier, 90 dakika sonunda soyunma odasına indi ve Aboubakar ile adeta kahkaha atarak, güle oynaya muhabbet ederken bu durum; diğer oyuncular, teknik heyet ve idareciler üzerinde büyük rahatsızlık yarattı.

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta gerçek ortaya çıktı! Aboubakar ve Rosier...

Yönetim de iki futbolcunun yanı sıra diğer üç isim için süresiz kadro dışı kararı aldı.

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