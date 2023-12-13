SON DAKİKA: Beşiktaş'ta gerçek ortaya çıktı! Aboubakar ve Rosier...

Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Derbi mağlubiyeti sonrası siyah beyazlılarda Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly için "Performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları" gerekçe gösterilerek kadro dışı kararı çıktımıştı.
Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Derbi mağlubiyeti sonrası siyah beyazlılarda Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly için "Performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları" gerekçe gösterilerek kadro dışı kararı çıktımıştı.
Tüm bu yaşananlar sonrası bardağı taşıran olay ortaya çıktı. İşte Beşiktaş'ta yaşanan sıcak gelişmeler..
ŞOK KADRO DIŞI KARARI
Beşiktaş'ta önceki gün Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'nın raporuyla birlikte başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan toplantı sonrasında Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly için "Performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları" gerekçe gösterilerek kadro dışı kararı çıktı.