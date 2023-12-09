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Abdullah Ercan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi tahminini açıkladı!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi eski milli futbolcu Abdullah Ercan, derbiye dair görüşlerini dile getirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 12:04
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Abdullah Ercan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi tahminini açıkladı!

Kariyerinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen eski milli futbolcu Abdullah Ercan TRT Spor'a, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte Ercan'ın derbi tahmini...

Abdullah Ercan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi tahminini açıkladı!

Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın görünen en sorumlu bölgeleri defansın ortası. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunu düşündüğümde muhtemelen Oosterwolde ile Samet oynayacak. Becao'nun dönme şansı yok gibi. Djiku belki dönebilir ama bu maçta riske edilmeyeceğini düşünüyorum.

Abdullah Ercan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi tahminini açıkladı!

Orta sahalar belirleyici olabilir. Fenerbahçe, benim kriterlerime göre İsmail-Syzmanski-Fred oynaması lazım.

Abdullah Ercan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi tahminini açıkladı!

Bir tarafta Tadic, İrfan Can çok formda... İrfan etkili olabilir bu maçta. Aslında biraz da iki hocanın oyunun içerisinde yapacağı hamleler sanki belirleyici olacak gibi.

Abdullah Ercan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi tahminini açıkladı!

Derbilerde iki takımın sıralamadaki durumu ne olursa olsun, puansal olarak ne durumda olursa olsunlar bu bir derbi maçı. Neticesi önceden bilinmez. Yıllardır oynadığım için biliyorum. Skor tahmini vermeyeyim ama öngörüm şu; Fenerbahçe'yi galibiyete daha yakın görüyorum.

Abdullah Ercan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi tahminini açıkladı!

Fenerbahçe'de şampiyon olduğumuz sene, 2000-01 senesi içeride 27 tane üst üste maç kazandık. İçeride Beşiktaş'a 2-1 yenildik, yağmurlu bir havada. Onu unutamam, o gün çok iyi oynamıştık.

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