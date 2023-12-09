Abdullah Ercan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi tahminini açıkladı!

Bir tarafta Tadic, İrfan Can çok formda... İrfan etkili olabilir bu maçta. Aslında biraz da iki hocanın oyunun içerisinde yapacağı hamleler sanki belirleyici olacak gibi.

Derbilerde iki takımın sıralamadaki durumu ne olursa olsun, puansal olarak ne durumda olursa olsunlar bu bir derbi maçı. Neticesi önceden bilinmez. Yıllardır oynadığım için biliyorum. Skor tahmini vermeyeyim ama öngörüm şu; Fenerbahçe'yi galibiyete daha yakın görüyorum.