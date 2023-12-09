Abdullah Ercan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi tahminini açıkladı!
Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi eski milli futbolcu Abdullah Ercan, derbiye dair görüşlerini dile getirdi.
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Bir tarafta Tadic, İrfan Can çok formda... İrfan etkili olabilir bu maçta. Aslında biraz da iki hocanın oyunun içerisinde yapacağı hamleler sanki belirleyici olacak gibi.
Derbilerde iki takımın sıralamadaki durumu ne olursa olsun, puansal olarak ne durumda olursa olsunlar bu bir derbi maçı. Neticesi önceden bilinmez. Yıllardır oynadığım için biliyorum. Skor tahmini vermeyeyim ama öngörüm şu; Fenerbahçe'yi galibiyete daha yakın görüyorum.
Fenerbahçe'de şampiyon olduğumuz sene, 2000-01 senesi içeride 27 tane üst üste maç kazandık. İçeride Beşiktaş'a 2-1 yenildik, yağmurlu bir havada. Onu unutamam, o gün çok iyi oynamıştık.
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