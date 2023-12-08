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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç tablo!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de hafta sonu dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi ilginç bir istatistik ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 11:19 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 11:20
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç tablo!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. İki takım arasında oynanan son 5 derbide ise ilginç bir istatistik dikkat çekiyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç tablo!

Siyah-beyazlılar ile sarı-lacivertlilerin rakip olduğu son 5 mücadelenin 4'ünde ilk golü atan takımlar 3 puana ulaşamadı. Diğer maç da 0-0 berabere sona erdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç tablo!

Geçtiğimiz sezonun 27. haftasında Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada ilk golü, 41. dakikada sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia kaydetmişti.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç tablo!

53. dakikada yine Valencia'nın kaçırdığı penaltıyla skoru 2-0 yapma şansını değerlendiremeyen Kanarya, 4-2 mağlup oldu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç tablo!

2021-2022 sezonu 36. haftasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan maçta ise ilk gol 6. dakikada Fenerbahçeli Novak'tan geldi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç tablo!

Ancak Kanarya skoru koruyamadı ve siyah-beyazlı ekibin, 31. dakikada Ghezzal'la bulduğu golle mücadele 1-1 sona erdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç tablo!

Söz konusu sezonun ilk devresinde bu kez Ülker Stadyumu'ndaki derbinin açılış golünde Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in imzası vardı. 14. dakikada Mesut'un golüyle öne geçen sarı-lacivertli takım, sahadan 2-2'lik berabere ayrıldı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç tablo!

2020-2021 sezonunun 31. haftasında ise Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, 41. dakikada Vida'nın golüyle durumu 1-0'a getirdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç tablo!

Siyah-beyazlılar, uzun süre önde götürdüğü karşılaşmanın 89. dakikasında Ozan Tufan'ın golüne engel olamadı ve maç 1-1'lik skorla bitti.

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