Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç tablo!

Söz konusu sezonun ilk devresinde bu kez Ülker Stadyumu'ndaki derbinin açılış golünde Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in imzası vardı. 14. dakikada Mesut'un golüyle öne geçen sarı-lacivertli takım, sahadan 2-2'lik berabere ayrıldı.