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Jackson Muleka: Bu sonucu bir kazanç olarak göremeyiz!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından siyah beyazlılardan Jackson Muleka açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 21:23
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Jackson Muleka: Bu sonucu bir kazanç olarak göremeyiz!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından siyah beyazlılardan Jackson Muleka açıklamalarda bulundu.

İŞTE MULEKA'NIN AÇIKLAMALARI:

Bu sonucu bir kazanç olarak göremeyiz. İlk yarıda iyi oynayamadık. İkinci yarı her şeyi yapmaya çalıştık ama galibiyete yetmedi. Bir kazanç değil ama ikinci yarıda ortaya koyduklarımızın üzerine koymaya devam etmeliyiz.

Bize karşı oynayan savunmacılar çok motive oluyorlar. Bizim için bunu geliştirmenin tek yolu antrenmanlarda bitiricilik çalışmak. Antrenmanlarda daha iyi çalışarak bunun üstesinden gelmeliyiz.

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