Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması geldi! İşte Lugona maçı kamp kadrosu

Beşiktaş'tan UEFA Konferans Ligi'nde Lugano ile oynanacak karşılaşma öncesi sakatlık açıklaması geldi.

Siyah-beyazlıların grupta hiç bir iddiası bulunmazken İsviçre ekibine karşı 7 futbolcu forma giyemeyecek.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Sol dizinde eklem içi sıvı artışı olan Mert Günok, sağ dizinde arka kapsüler yaralanması tedavisi devam eden Omar Colley, sol alt adale sakatlığından dolayı tedavisi süren ve ayak bileğinde bağ yaralanması olan Gedson Fernandes, besin zehirlenmesi ve gastroenterit nedeniyle tedavi altında olan Ante Rebic, sahaya dönüş çalışmalarına devam eden; Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaktır. Siyah-beyazlılarımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sol alt baldır arka adalesinde (soleus) birinci derece yaralanma tespit edilen futbolcumuz Necip Uysal'ın durumu maç saatinde belli olacaktır.

İŞTE KAFİLE KADROSU