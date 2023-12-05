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Çağlar Söyüncü önerisi

Sandığa giderek yeni başkanını seçen Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetimi, şimdiden kolları sıvadı. Yardımcılarının teknik direktör Rıza Çalımbay'la görüşme yapacağı Hasan Arat'ın, Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'ya transferler için tam yetki verdiği kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 06:50
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Çağlar Söyüncü önerisi

Sandığa giderek yeni başkanını seçen Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetimi, şimdiden kolları sıvadı. Yardımcılarının teknik direktör Rıza Çalımbay'la görüşme yapacağı Hasan Arat'ın, Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'ya transferler için tam yetki verdiği kaydedildi. Bu esnada çiçeği burnunda yönetimin önüne sürpriz bir isim getirildi. O da Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü oldu. Bu sezon İspanyol ekibinde fazla şans bulamayan 27 yaşındaki stoperin kiralık olarak siyah beyazlılara önerildiği kaydedildi.

F.BAHÇE DE İLGİLENİYOR

İddialara göre oyuncunun menajeri, Serdal Adalı ile anlaştı ancak Arat seçilince ön sözleşme geçerli olmadı. Bunun üzerine Çağlar'ın temsilcisi bu kez Hasan Arat yönetimine milli futbolcunun uygun şekilde gelebileceğini bildirdi. Devre arasında stoper alacak olan siyah beyazlılarda Uçar ile Çalımbay'ın yapacakları görüşmede Çağlar ismi üzerinde de duracakları belirtildi. Öte yandan Çağlar da devre arasında bir takıma gitmek zorunda. Oyuncunun EURO 2024 için formda kalması gerek. Çağlar'la F.Bahçe de ilgileniyor.

Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan ve İspanyol ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü, bu sezon sadece 5 karşılaşmada forma giyebildi. Hepsinde oyuna sonradan dahil olan milli savunmacı yalnızca 79 dakika sahada kaldı. Bu durum Çağlar Söyüncü'nün ayrılma isteğinde büyük rol oynuyor

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