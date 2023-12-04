Koltuk Arat'ın

Beşiktaş için büyük önem taşıyan başkanlık seçimi dün gerçekleşti. Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkan Hasan Arat oldu. Saat 10.00'da başlayan ve 21 sandıkta yapılan oy verme işlemine 11 bin 785 üye katıldı ve bu son 23 yılın rekoru olarak tarihe geçti. Hasan Arat, ilk sandıktan itibaren ağırlığını koyup farkı açarak siyah beyazlı kulübün 35. başkanı oldu. Hasan Arat sonuçların belli olmasıyla ilk açıklamasını yaptı.

ÜZDÜRMEYECEĞIZ BEŞIKTAŞ'I'

"Bu yol Beşiktaş'ın yolu" diyerekçalışmalara başladıklarını belirten Hasan Arat, "Her zaman barışçıl bir dil kullandık. Dönemimizde dargınlık olmayacak. Beşiktaş'ın hakkını da kimseye yedirmeden, Süleyman abinin deyimiyle Beşiktaş'ı kimseye üzdürmeyeceğiz" diye konuştu. Her zaman söylediği sözleri de tekrarlayan Hasan Arat "Sporu sporcular yönetecek. Yönetici, yönetim işini yapacak. Futbolu da işin ehline teslim edeceğiz. Bambaşka bir Beşiktaş olacak" dedi.

'SEN RAHAT UYU SÜLEYMAN ABİ'

Beşiktaş'ın sıkıntılı dönemler geçirdiğini ancak Süleyman Seba'nın gelmesiyle bu sürecin sona erdiğini vurgulayan Arat, "Tesisleşen, futbolda öz kaynak sistemiyle rakiplerinin önüne geçen Beşiktaş'ı tabii ki Beşiktaşlılar yönetecek. Süleyman abi rahat uyu. Evlatların emaneti almaya geliyor" diye konuştu.