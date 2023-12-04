Beşiktaş gönlümüzde

Koltuğu Hasan Arat'a bırakan eski başkan Ahmet Nur Çebi de yeni başkana başarılar diledi; "Biz görevi bırakıyoruz ancak Beşiktaş sevgimiz her zaman gönlümüzde" ifadelerini kullandı. Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaşımıza hayırlı olsun. Zorlu bir dönemde görevi devraldılar. Umuyorum bizim dönemimizden daha kolay zamanlar geçirirler. Geçmişte nasılsa, görev dönemimizde nasılsa, bundan sonra da Beşiktaş'ın çıkarları için ne gerekirse yapmaya hazırız. Yönetimin istemesi halinde her türlü desteğe hazırız" şeklinde konuştu.