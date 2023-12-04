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Centilmenlik rüzgarı

Herhangi bir kavga ya da büyük tartışmanın yaşanmadığı seçimli genel kurulda centilmenlik rüzgarları da esti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Centilmenlik rüzgarı

Herhangi bir kavga ya da büyük tartışmanın yaşanmadığı seçimli genel kurulda centilmenlik rüzgarları da esti. Serdal Adalı'nın salona girişini diğer aday Hasan Arat ve destekleyenlerinin bulunduğu tribünün alkışlaması üzerine karşılıklı tezahüratlar yapıldı. Arat ve Adalı ayrıca seçim sırasıyla ekipleriyle birlikte mola da verdiler. İkili, çay içerek seçimin gidişatı ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.

MAÇI DA TAKİP ETTİLER

Siyah beyazlı kulüpte bir yandan seçim heyecanı yaşanırken diğer taraftan da takımın Ankaragücü deplasmanında oynadığı karşılaşma takip edildi. Kongrede seçimin sonucu bekleyen tüm üyeler hem sonuçları hem de Kara Kartal'ın mücadelesini izlediler. Özellikle Beşiktaş'ın Alex Chamberlain ile kaydettiği beraberlik golünde salonda büyük sevinç bir yaşandı.

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