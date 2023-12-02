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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ı düşündüren konu! Tam 7 futbolcu...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta 7 ismin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması yeni gelecek yönetimin ilk mesaisi olacak. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 10:04
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ı düşündüren konu! Tam 7 futbolcu...

Teknik direktör Rıza Çalımbay'la ligde yükselişe geçen Beşiktaş'ta 7 ismin sözleşmesi sezon sonuna bitiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ı düşündüren konu! Tam 7 futbolcu...

Kartal'da; Eric Bailly, Gökhan İnler, Ghezzal, Salih Uçan, Cenk Tosun, Umut Meraş ve Utku Yuvakuran'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ı düşündüren konu! Tam 7 futbolcu...

7 futbolcuyla ilgili olarak ne yapılacağı ise merak konusu...

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