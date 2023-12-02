BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ı düşündüren konu! Tam 7 futbolcu...

Teknik direktör Rıza Çalımbay'la ligde yükselişe geçen Beşiktaş'ta 7 ismin sözleşmesi sezon sonuna bitiyor.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'la ligde yükselişe geçen Beşiktaş'ta 7 ismin sözleşmesi sezon sonuna bitiyor.
Kartal'da; Eric Bailly, Gökhan İnler, Ghezzal, Salih Uçan, Cenk Tosun, Umut Meraş ve Utku Yuvakuran'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
7 futbolcuyla ilgili olarak ne yapılacağı ise merak konusu...
Yeni yönetimin mazbatasını alır almaz ilk iş olarak bu oyuncuların menajerleriyle bir görüşme yapacağı ve anlaşma yolu arayacağı öğrenildi.