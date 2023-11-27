Rıza Çalımbay: "Çok mutluyum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samsunspor karşısında alınan galibiyet sonrası mutlu olduğunu söyledi. Seri yakalamak adına önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Çalımbay, "Eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak onun için de galibiyet önemliydi. Bugün de çok mutluyum, deplasmandaki iki maçlık kötü gidişi bitirdik. Futbolcuların hepsine bir öz güven geldi artık. Herkes daha rahat, daha iyi çalışıyorlar. Kendilerini veriyorlar inşallah bundan sonra da daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu.

DEĞİŞİKLİKLER SONUCU GETİRDİ

Samsunspor'un son haftalarda çıkışa geçtiğini hatırlatan Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezona biraz kötü başlamıştı ama sonraları gayet iyi şekilde düzelmiş. İlk yarı biz istediğimiz hiçbir şeyi tam yapamadık. Ancak ikinci yarı oyuncu değişikliği ve taktik değişikliğinden sonra iyi oynamaya başladık. Ama çok güzel bir maç oldu. Gerçekten iyi bir lig maçı oldu. Biz de galibiyet için oynadık, Samsunspor da galibiyet için oynadı. Biz değerlendirdik, pozisyonlarımızı galip geldik."

"EKSİKLER VARDI AMA..."

Takımdaki eksiklerin fazla olduğunu vurgulayan Rıza Çalımbay, bu olumsuzluğa rağmen iyi bir sonuç aldıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Çok fazla eksik oyuncu ile geldik. Buna rağmen güzel şeyler yaptık. Sonuç lehimize oldu. Bu maçları en iyi şekilde geçmemiz gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Beşiktaş, dış sahada iki maç sonra kazandı. Siyahbeyazlılar G.Saray (2-1) ve Antalya'ya (3-2) kaybetmişti.

Samsunspor'a konuk olduğu son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Beşiktaş (1 beraberlik, 1 yenilgi), bu galibiyetlerde toplam 24 gol attı.