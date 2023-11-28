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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı yönetim kurulu listesini açıklamaya devam ediyor

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş Başkan Adaylarından Serdal Adalı yaptığı basın toplantısında yönetim kurulu üyelerini açıklamaya devam etti. Adalı, Orhan Özalp'in yönetim kurulu listesinde yer alacağını duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 16:26
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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı yönetim kurulu listesini açıklamaya devam ediyor

Beşiktaş'ın 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, Orhan Özalp'in yönetim kurulu listesinde yer alacağını bildirdi.

Serdal Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadromuzu tanıtmaya devam ediyoruz. Finans ve bankacılık sektöründe uzun yıllardır çalışan, özellikle Deutsche Bank'ta aldığı görevleri ve başarılı yöneticiliği ile dikkati çeken, Deutsche Bank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Orhan Özalp, yönetim kurulu üyesi görevini üstlenecektir. Kendisinin finans ve bankacılık sektöründeki tecrübesi ve başarısı, camiamızı hak ettiği yere getirirken bize çok destek olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Adalı, daha önce Metin Keçeli, Aykın Aydın, Hazal Kalkavan Karahan, Çağatay Abraş ve Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'in, yönetim kurulu listesinde yer alacağını açıklamıştı.

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