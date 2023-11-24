Haberler Beşiktaş Tadic ve Djiku’yu Güneş istemedi!

Tadic ve Djiku’yu Güneş istemedi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beyaz Futbol programında önemli açıklamalarda bulundu: "Onana'yı Şenol hoca aldırdı. Tadic ve Djiku'yu hoca istemedi. Burak Yılmaz konusunda hatalıyım, ona da zarar verdik. Babam Orman'la seçime girme dedi, keşke sözünü dinleseydim; babama özür borçluyum. Sosyal medyada yapılan her şeyin nedeni Fikret Orman, Umut Güner ve Hasan Arat'tır."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Tadic ve Djiku’yu Güneş istemedi!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beyaz Futbol programında önemli açıklamalarda bulundu: "Onana'yı Şenol hoca aldırdı. Tadic ve Djiku'yu hoca istemedi. Burak Yılmaz konusunda hatalıyım, ona da zarar verdik. Babam Orman'la seçime girme dedi, keşke sözünü dinleseydim; babama özür borçluyum. Sosyal medyada yapılan her şeyin nedeni Fikret Orman, Umut Güner ve Hasan Arat'tır."
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