Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat’tan Quaresma ve Atiba açıklaması

Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi başkan adaylarından Hasan Arat, 23 Kasım'da düzenlenen bir programda taraftarlarla bir araya geldi.

"ATİBA VE QUARESMA'YA ONURLU BİR VEDA YAPACAĞIZ"

Taraftarın çok sevdiği adeta birer efsane olarak gördüğü iki futbolcu olan 'Atiba ve Quaresma' hakkında konuşan Arat, iki unutulmaz futbolcuya onurlu bir veda yapacağını açıkladı.

Bir taraftarın, "Ricardo Quaresma jübileyi Beşiktaş'ta yapacak mı?" sorusu üzerine Hasan Arat, "Siz değerlerimizi layık olduğu şekilde uğurlayamazsanız, buna Atiba'yı da ekleyin o zaman bazı şeyler kayboluyor. Biz gelir gelmez çok net bir şekilde Atiba şu anda zaten Türkiye'de yaşıyor. Atiba'yı da Quaresma'yı da davet edip onlara onurlu bir veda yapacağız. Hatta Atiba Türkiye'de kalmaya niyetliyse oturup konuşacağız nasıl faydalanırız diye. Çünkü Atiba dünyada çok tanınan ve itibarı olan bir sporcu." ifadelerini kullandı.