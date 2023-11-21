Haberler Beşiktaş Zorlu fikstür başlıyor

Zorlu fikstür başlıyor

Beşiktaş'ı yoğun bir fikstür bekliyor. Çalımbay'ın ekibi, pazar günü deplasmanda Samsunspor mücadelesiyle zorlu fikstüre başlayacak. Siyah beyazlılar, daha sonra Club Brugge'ü konuk edecek, ligin 14'üncü haftasında da Başkent'te A.Gücü ile karşılaşacak. Beşiktaş, yoğun fikstürün en zorlu maçına 9 Aralık'ta çıkacak. Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 15'inci haftasında F.Bahçe'yi konuk edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zorlu fikstür başlıyor
Beşiktaş'ı yoğun bir fikstür bekliyor. Çalımbay'ın ekibi, pazar günü deplasmanda Samsunspor mücadelesiyle zorlu fikstüre başlayacak. Siyah beyazlılar, daha sonra Club Brugge'ü konuk edecek, ligin 14'üncü haftasında da Başkent'te A.Gücü ile karşılaşacak. Beşiktaş, yoğun fikstürün en zorlu maçına 9 Aralık'ta çıkacak. Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 15'inci haftasında F.Bahçe'yi konuk edecek.
DİĞER
Tarzan Rıfkı'nın sarışın güzeli gençlik iksiri içmiş gibi! Tarzan Rıfkı'nın Melahat'i Suna Yıldızoğlu yıllara meydan okuyor!
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 46. gün! İşgalcinin hedefi yine hastaneler | Gazzeli hastalar Ankara'da
Dzeko ikna etti! Yılın takası gerçekleşiyor
Cimbom'dan flaş Muslera kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Talisca müjdesini duyurdu! "Alır gelirim"
Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönmek istiyor!
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
S SPORT PLUS CANLI İZLE
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Euro 2024 bileti alan ülkeler... İşte Euro 2024 bileti alan ülkeler... 00:50
Kazakistan'ı deviren Slovenya EURO 2024'te! Kazakistan'ı deviren Slovenya EURO 2024'te! 00:50
Bardhi K. Makedonya'ya 1 puanı getirdi! Bardhi K. Makedonya'ya 1 puanı getirdi! 00:50
Arnavutluk lider tamamladı! Arnavutluk lider tamamladı! 00:50
İtalya EURO 2024 bileti aldı! İtalya EURO 2024 bileti aldı! 00:50
Danimarka prestij maçında K. İrlanda'ya yenildi! Danimarka prestij maçında K. İrlanda'ya yenildi! 00:50
Daha Eski
Çekya grubunu 2. sırada tamamladı! Çekya grubunu 2. sırada tamamladı! 00:50
Finlandiya San Marino'yu deplasmanda mağlup etti! Finlandiya San Marino'yu deplasmanda mağlup etti! 00:50
Finlandiya San Marino'yu deplasmanda mağlup etti! Finlandiya San Marino'yu deplasmanda mağlup etti! 00:46
Arnavutluk lider tamamladı! Arnavutluk lider tamamladı! 00:46
Bardhi K. Makedonya'ya 1 puanı getirdi! Bardhi K. Makedonya'ya 1 puanı getirdi! 00:45
İşte Euro 2024 bileti alan ülkeler... İşte Euro 2024 bileti alan ülkeler... 00:43