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Zorlu fikstür başlıyor
Beşiktaş'ı yoğun bir fikstür bekliyor. Çalımbay'ın ekibi, pazar günü deplasmanda Samsunspor mücadelesiyle zorlu fikstüre başlayacak. Siyah beyazlılar, daha sonra Club Brugge'ü konuk edecek, ligin 14'üncü haftasında da Başkent'te A.Gücü ile karşılaşacak. Beşiktaş, yoğun fikstürün en zorlu maçına 9 Aralık'ta çıkacak. Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 15'inci haftasında F.Bahçe'yi konuk edecek.
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