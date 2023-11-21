Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat'tan transfer paylaşımı: Paris Saint-Germain ile anlaştık!

Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat'tan transfer paylaşımı: Paris Saint-Germain ile anlaştık!

Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat'tan transfer açıklaması geldi. Arat, oyuncu transferi konusunda Fransız devi Paris Saint-Germain ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 00:13
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat'tan transfer paylaşımı: Paris Saint-Germain ile anlaştık!

Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat sosyal medya hesabından transfer konusunda bir paylaşım yaptı.

Arat, transfer konusunda Paris Saint-Germain ile prensip anlaşmasına vardıkları bilgisini verdi.

PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi ile fotoğrafını da paylaşan Hasan Arat'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte Hasan Arat'ın transferle ilgili yaptığı o paylaşım:

"Değerli Beşiktaşlılar,

Bugün Paris Saint-Germain FC ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, kıymetli arkadaşım Sayın Nasser Al-Khelaifi ile Doha'da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık.

Anlaşmamız, Gençlik Gelişim Merkezi (Futbol Akademi) ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor.

Beşiktaşımız için hayırlı olsun."

DİĞER
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Olay karar sonrası binlerce mesaj attılar: Geri dönüyor…
Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın açıklamasında bulundu
Yusuf Yazıcı skoru eşitledi!
A Milli Takım'da şok sakatlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Talisca müjdesini duyurdu! "Alır gelirim"
Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönmek istiyor!
Süper Loto çekildi! (21 Kasım)
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN 2023? | Kış lastiği hangi ayda takılır? Erken takılır mı?
🌛Ay Balık burcunda! Fantastik rüyalara hazır olun
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hasan Arat'tan transfer paylaşımı: PSG ile anlaştık! Hasan Arat'tan transfer paylaşımı: PSG ile anlaştık! 00:13
Türk Telekom Fransa'da mağlup oldu! Türk Telekom Fransa'da mağlup oldu! 23:58
A Milli Takım'da şok sakatlık! A Milli Takım'da şok sakatlık! 23:21
Galler öne geçti! Golü izleyin Galler öne geçti! Golü izleyin 23:00
Çağlar Söyüncü neden yok? Montella açıkladı! Çağlar Söyüncü neden yok? Montella açıkladı! 22:15
VakıfBank deplasmanda kazandı! VakıfBank deplasmanda kazandı! 21:20
Daha Eski
Temsilcisi resmen açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray... Temsilcisi resmen açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray... 21:04
Göztepe'ye Bulgar teknik adam! Göztepe'ye Bulgar teknik adam! 20:57
Salih Özcan savaşı! İşte bonservis bedeli Salih Özcan savaşı! İşte bonservis bedeli 20:54
Altay'da Serkan Afacan dönemi! Altay'da Serkan Afacan dönemi! 20:16
Türk takımlarının İsrail ekipleriyle yapacağı maçların yeri değişti Türk takımlarının İsrail ekipleriyle yapacağı maçların yeri değişti 20:11
F.Bahçe'de Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor F.Bahçe'de Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor 19:28