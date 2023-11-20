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Ayağa kalkacağız

Başkan adayı Adalı ”En acil hedefim, bu takımı ayağa kaldırarak zirveye taşımaktır” diye konuştu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Ayağa kalkacağız

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yaklaşırken, adayların seçim turu çalışmaları da devam ediyor. Siyah-beyazlı kulübün başkan adaylarından Serdal Adalı, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Akaretler Cemiyeti buluşmasında, "Kulübü Akaretler'e taşımayacağız ama Akaretler'in ruhunu kulübe taşıyacağız" dedi. Adalı, İstanbul Yelken Kulubü'nde gerçekleştirilen 1903 Birliği ile buluşmasında ise "En acil hedefim, bu takımı ayağa kaldırarak zirveye taşımaktır" ifadelerini kullandı.

MAÇI İZLEDİ

Öte yandan Serdal Adalı, Sakaryaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasını dün tribünden izledi. Adalı, "Süleyman Seba anısına oynanan bu anlamlı mücadelede takımımızın yanında olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

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