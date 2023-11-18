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Ödenmemiş borç yok

Başkan Çebi, “Acil 25 milyon euro gerekli” iddialarına “Vadesi gelip ödenmemiş borcumuz yok” yanıtını verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Ödenmemiş borç yok

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve gelecek yeni yönetimin acil 25 milyon euro'ya ihtiyacı olduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başkan Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Bugün itibarıyla ne bir futbolcumuza, ne bir teknik kadro çalışanımıza, ne bir personelimize ne de transfer dolayısıyla herhangi bir kulübe vadesi gelip de ödenmemiş bir borcumuz bulunmamaktadır. Hatta, taleplerine istinaden avans ödemesi dahi yaptığımız futbolcu ve personelimiz söz konusudur. Göreve geldiğim gün, UEFA borçsuzluk yazısı alabilmek veya aylardır maaş alamayan personelimizin sorunlarını gidermek zorunluluğu çığ gibi karşımızda dururken, bugün yeni yönetime ne kadar kasa bakiyesi devredebileceğimizin hesabını yapmaktayız."

8 MİLYON EURO İDDİASI HAYALDİR!

Başkan Çebi, "Pandeminin ortasında kaçarcasına giden futbolcumuza 8 milyon euro ödeme yapılacağı iddiası hayalden ibarettir. Bu rakam futbolcunun talebinin fersah fersah ötesindedir! Yargılama süreci sürmektedir" dedi.

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