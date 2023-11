Pes etmeyeceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezonun geri kalan dönemi için iddialı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularının ilk maçta bir çok şeyi doğru yaptıklarını belirterek, "Bu kadro ile kafamdaki oyunu oynayabiliriz ama arkadaşların kendi kapasitesine gelmesi lazım. Hiçbir şeyden etkilenmeden, pes etmeden, bırakmadan devam etmeliyiz. Kendi aralarında yaptıkları konuşmaları duydum. Her anlamda harika bir durumdalar. Bu süreçte her şeyi harika yaptılar" dedi. ÇALIMBAY şöyle devam etti: "Bizim maç kazanmamız, seri yapmamız gerekiyor. Tek düşüncemiz bu. Konsantre olmamız gerekiyor ama çok geç geldim. Biraz daha erken gelseydim daha başka olurdu. Taraftar 1'inci kişidir her zaman. Onu da Başakşehir maçında gösterdiler. Oyuncular gergin, bir karamsarlık vardı. Bu maçta çok güzel bir hava yakalandı, herkes istekli ve arzuluydu. Bunu devamlı hale getirmemiz gerekiyor. Oyuncularımın isteğinden çok memnunum. Her geçen gün daha da iyi olacağıma eminim."

1 MAÇ İÇİN BİLE GELİRİM!

Rıza Çalımbay, görev süresi konusunu asla kafasına takmadığını belirterek, "Beşiktaş günlerimi unutmam mümkün değil. Buraya çok şey borçluyum. Bana senin süren 4-5 maç falan diyorlar. Ben 1 maç bile olsa, beni layık görüyorlarsa gelirim dedim. Benim için süre önemli değil. Tekrar aynı yere gelmek ve çalışmak büyük mutluluk. Bu taraftarla çok maçlar kazandık. Onlarla tekrar bütünleşmek de önemli" dedi.

TEKRARI YOK BUNUN

Siyah-beyazlı ekibin yeni hocası Rıza Çalımbay, oyuncularının kısa sürede büyük çaba göstermeleri gerektiğini ifade etti. Başarılı çalıştırıcı, "Elbette bize biraz zaman lazım. Yüzeysel olarak seyretsek de kaynaşmamız gerekiyor. Ancak devreye kadar telafisi olmayan maçlar oynayacağız, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şu anda transfere karar vermek mümkün değil. Ocak ayı için transfer çalışmaları başladı yardımcılarım yurtdışında. Genelde yardımcılarımı yolluyorum ama son kararı ben veriyorum. Bulgaristan'da iki oyuncu bulduk bakacağız, değerlendireceğiz" diye konuştu. Çalımbay, "Bizim şu an tek sıkıntımız sakatlıklar. Yaklaşık 10 tane sakat futbolcularımız var. Büyük ihtimalle 1-2 futbolcu dışında herkes yetişecek. En az 6-7 tane futbolcumuz ara sonrasında bizimle olacak. Cenk ve Aboubakar büyük ihtimalle Milli ara sonrası takıma dahil olacak" dedi.

HER ZAMAN YUKARIYA

Beşiktaş'ın başkan adaylarıyla konuştum, zaten konuşmamız da gerekiyor. Güzel bir yarış olacak, kim kazanırsa kutlayacağız. Oyuncular ve takımla ilgili bilgi vermemiz gerekiyor. Ne derlerse iki arkadaş için her şeyi yaptık. İnşallah hayırlısı olur. Başkan istifa edebilir, hoca istifa edebilir ama ne olursa olsun Beşiktaş her zaman yukarı oynar.

BURAK SAKİN OLMALI

Burak Yılmaz'a bir şey söyleyemem. Yeni başladı, hata yapabilir, yanlış konuşabilir. Benim öğrencimdi. Burak'ın biraz daha sakin olması lazımdı. Mağlupken oyuncuya kızarsan daha kötü olur. İlerde belki çok iyi antrenör olabilir ama tecrübe kazanmak gerekiyor. Eğer liderlik vasfın yoksa antrenörlük yapma şansın sıfır.

TAKIMDA BAĞLILIK VAR

Rebic ile konuştum, kendisinin çok iyi bir oyuncu olduğunu söyledim. Rosier ile de konuştum. Bu maçlarda çok iyi oynamaları gerekiyor. Bana göre ikisi de çok iyi duruma gelecekler. Mesela Ghezzal sakatlandı, çok ağlıyordu içeride. Bir bağlılık vardı orada. Tüm arkadaşları ona sarılıp, oynamaması için ikna etti.