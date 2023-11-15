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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat: TFF'de Beşiktaş lobisi yok!

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından seçimli olağanüstü genel kurul kararı alan Beşiktaş, yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. Beşiktaş'ta Başkanlığa adaylığını koyan Hasan Arat, Anadolu Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 13:12
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat: TFF'de Beşiktaş lobisi yok!

Beşiktaş'ın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Hasan Arat, "Temmuz ayında uyarıda bulundum. 22 Ağustos'ta olağanüstü genel kurula gidilmesini söyledim. Bu, yönetim tarafından tam anlaşılamadı ama 45 gün sonra olağanüstü seçim kararı alındı. 6 Ekim'de alınan bu kararın tarihi uzun süre açıklanmadı. 3 Aralık'ta seçim olacak. Seçim tarihi 17 Aralık olarak açıklanmıştı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Olağanüstü seçimler 30 gün içinde yapılmalıdır. Yönetimler istifa etmelidir. Yönetim hala istifa etmedi." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat: TFF'de Beşiktaş lobisi yok!

Yaptığı uyarıların yönetim kurulu tarafından dikkate alınmadığını aktaran Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürekli bir taht oyunları oynayarak plazalardan Beşiktaş'ı dizayn eden bir yapı var. 23 seneden beri olan bir yapı. Bu yapının artık Beşiktaş'tan elini çekmesi lazım. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara bırakmaları gerekiyor. Beşiktaş'ın halk takımı olduğunu unuttular. Bu dizayn yüzünden Beşiktaş vakit kaybetti. Avrupa kupalarındaki şansını kaybetti. Antrenör atamasını çok geç yaptılar. Hoca (Şenol Güneş) istifa ettiği anda Rıza Çalımbay'ı getirmeleri gerekiyordu. Camiayı iyi tanıyamadıklarını düşünüyorum. İyi okuyamadılar. Beşiktaş çok büyük hasar gördü. Sürekli uyardım ama kişisel ihtiraslar maalesef Beşiktaş'ın önüne geçti."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat: TFF'de Beşiktaş lobisi yok!

"BEŞİKTAŞLILAR OYUNA SAHİP ÇIKSIN"
"Artık söz Beşiktaşlıların." diyen Hasan Arat, kongre üyelerine de çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaşlıların gelip mutlaka oy kullanması lazım. 23 yıllık yapılanma maalesef kümeler oluşturmaya başladı. Beşiktaşlıların oyu üzerinde sürekli matematik yapıyorlar. Beşiktaşlılar oyuna sahip çıksın ve gelsin mutlaka oy kullansın. Her bir oy çok kıymetli. Buradaki bu düzene son vermemiz lazım. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara teslim etmek gerekiyor. Bu değişimi yapabilecek sadece Beşiktaşlılardır. Yaklaşık 21 bin 500 civarında hazırun oy kullanabilecek. Genelde seçimlerde de yüzde 60 civarında katılım olmuş. Sandıkların patlaması lazım. Gelen her birey, Beşiktaş'a sahip çıkacak. Bu, köprüden önceki son çıkış. Bir daha bunun sonrası yok. Bu tehlikeyi bilerek çok önceden çalışmalarıma başladım. Tüm Türkiye'yi dolaşıyorum. Yurt dışına gittim. Çok çalışıyoruz. Beşiktaş kongre üyesi ve taraftarının tam anlamıyla ne istediğini çok iyi biliyoruz. Oyuncu ihtiyaçlarını da belirlemeye başladık. Çok hazırız. Tüm projelerimizi 17 Kasım Cuma günü anlatacağız. Sonra yavaş yavaş yönetim kurulu üye adaylarımızı açıklayacağız."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat: TFF'de Beşiktaş lobisi yok!

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINI KİMSE YÖNLENDİREMEZ"
Hasan Arat, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin istifa tezahüratlarının kendisi tarafından yaptırıldığı iddialarının hatırlatılması üzerine, "İktidardaki kaybetmeye yakın yönetimler, birilerine hep iftira atar. Beşiktaş taraftarını kimse yönlendiremez. Baba Hakkı'nın bir lafı vardır; 'Bu formayı bana taraftar giydirdi, taraftar çıkarır ancak.' der. Bu kulüpte spor yapmış ve idareci olmuş birisi olarak bunu yapmayacağımı Beşiktaş camiası gayet iyi bilir. Bu konuda cevap vermem bile benim için züldür. Yazıktır." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat: TFF'de Beşiktaş lobisi yok!

"BEŞİKTAŞ'I TEMSİL ETMEK MİLLİ BİR İŞTİR"
Siyah-beyazlı kulüpte başkanlığa seçilmesi halinde tüm enerjisini camia için kullanacağını anlatan Arat, "Beşiktaş Başkanı, başka bir iş yapamaz. 'Ben o işi de bu işi de yaparım.' diyemezsiniz. Uluslararası alanda çok önemli görevlerde bulunmama rağmen Beşiktaş Başkanlığı'nı tercih ediyorum. Beşiktaş tam zamanlı bir iştir. Beşiktaş'ı temsil etmek milli bir iştir. Bu vatanı kuran, Beşiktaş'ın sporcularıdır. Beşiktaş'tan daha büyük bir temsil tanımıyorum. Herkesin Beşiktaş'a borcu vardır. İlk maaşımı 1977'de Beşiktaş'tan aldım. Beşiktaş sayesinde üniversite okudum. Milli görevi 15 yıldan beri yapıyorum. İş Beşiktaş'a gelince her şey durur. Hayatınızın bu olması gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat: TFF'de Beşiktaş lobisi yok!

"ESKİ BEŞİKTAŞ BAŞKANLARI OTURSUN OTURDUĞU YERDE"
Hibrit bir yönetim kurulu oluşturacaklarını belirten Hasan Arat, "İş insanları ve profesyoneller olacak. Hepsi çok iyi Beşiktaşlı. Emekli olduğunda Beşiktaş çarşıda ev almayı düşünen insanlar var. Müthiş Beşiktaşlılar. Çok iyi bir kombinasyon yapacağız. Baştan beri planladığımız her şeyi yaptık. Hiç kimseden icazet beklemedik. Eski başkanlardan icazet alalım, yok öyle bir şey. Eski Beşiktaş başkanları otursun oturduğu yerde. Bu işlere bulaşırlarsa saygınlıklarını kaybederler. Maçlara, genel kurullara ve divan toplantılarına neden gelemiyorlar? Şimdi mi akıllarına geldi Beşiktaş'ı dizayn etmek? Ortaya çıktılar, Hasan Arat gelmesin ve bu kulübü istediğimiz gibi idare edelim diyorlar. Yok öyle şey. Beşiktaşlı buna itiraz ediyor. Beşiktaş'ı dizayn etmekten vazgeçin." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat: TFF'de Beşiktaş lobisi yok!

"TFF'DE BEŞİKTAŞ LOBİSİ YOK"
Eski başkan ve yöneticilerin Beşiktaş sayesinde Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) görev yaptığını da savunan Arat, "Beşiktaş için ne yaptılar? Beşiktaş, en acılı günlerini onlarla birlikte yaşadı. Orayı bıraktılar, tekrar Beşiktaş'ı dizayn etmeye çalışıyorlar. Beşiktaş Başkanı'na parmak sallandı. Böyle bir şey olabilir mi? Benim ve arkadaşlarımın olduğu yönetimde kimse buna cesaret edemez. Kimsenin haddi değil. Devlet Beşiktaş'ı çok sever. Gereken her şeyi yapar. Sadece Beşiktaş için isteyeceksiniz. Beşiktaş lobisi TFF'de yok. Camia olarak bir olursanız gerekeni yaparsınız. Sesinizi çıkarırsınız. Beşiktaş, olimpiyatlara sporcu yollayamıyor. Çünkü ona kafa yoran kimse yok. Beşiktaş, önemli transferler yapacak. Bunun hazırlığını yaptık." diyerek sözlerini tamamladı.

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