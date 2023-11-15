BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat: TFF'de Beşiktaş lobisi yok!

"TFF'DE BEŞİKTAŞ LOBİSİ YOK"

Eski başkan ve yöneticilerin Beşiktaş sayesinde Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) görev yaptığını da savunan Arat, "Beşiktaş için ne yaptılar? Beşiktaş, en acılı günlerini onlarla birlikte yaşadı. Orayı bıraktılar, tekrar Beşiktaş'ı dizayn etmeye çalışıyorlar. Beşiktaş Başkanı'na parmak sallandı. Böyle bir şey olabilir mi? Benim ve arkadaşlarımın olduğu yönetimde kimse buna cesaret edemez. Kimsenin haddi değil. Devlet Beşiktaş'ı çok sever. Gereken her şeyi yapar. Sadece Beşiktaş için isteyeceksiniz. Beşiktaş lobisi TFF'de yok. Camia olarak bir olursanız gerekeni yaparsınız. Sesinizi çıkarırsınız. Beşiktaş, olimpiyatlara sporcu yollayamıyor. Çünkü ona kafa yoran kimse yok. Beşiktaş, önemli transferler yapacak. Bunun hazırlığını yaptık." diyerek sözlerini tamamladı.