BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat: TFF'de Beşiktaş lobisi yok!

Beşiktaş'ın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Hasan Arat, "Temmuz ayında uyarıda bulundum. 22 Ağustos'ta olağanüstü genel kurula gidilmesini söyledim. Bu, yönetim tarafından tam anlaşılamadı ama 45 gün sonra olağanüstü seçim kararı alındı. 6 Ekim'de alınan bu kararın tarihi uzun süre açıklanmadı. 3 Aralık'ta seçim olacak. Seçim tarihi 17 Aralık olarak açıklanmıştı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Olağanüstü seçimler 30 gün içinde yapılmalıdır. Yönetimler istifa etmelidir. Yönetim hala istifa etmedi." ifadelerini kullandı.
Yaptığı uyarıların yönetim kurulu tarafından dikkate alınmadığını aktaran Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sürekli bir taht oyunları oynayarak plazalardan Beşiktaş'ı dizayn eden bir yapı var. 23 seneden beri olan bir yapı. Bu yapının artık Beşiktaş'tan elini çekmesi lazım. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara bırakmaları gerekiyor. Beşiktaş'ın halk takımı olduğunu unuttular. Bu dizayn yüzünden Beşiktaş vakit kaybetti. Avrupa kupalarındaki şansını kaybetti. Antrenör atamasını çok geç yaptılar. Hoca (Şenol Güneş) istifa ettiği anda Rıza Çalımbay'ı getirmeleri gerekiyordu. Camiayı iyi tanıyamadıklarını düşünüyorum. İyi okuyamadılar. Beşiktaş çok büyük hasar gördü. Sürekli uyardım ama kişisel ihtiraslar maalesef Beşiktaş'ın önüne geçti."
"BEŞİKTAŞLILAR OYUNA SAHİP ÇIKSIN"
"Artık söz Beşiktaşlıların." diyen Hasan Arat, kongre üyelerine de çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaşlıların gelip mutlaka oy kullanması lazım. 23 yıllık yapılanma maalesef kümeler oluşturmaya başladı. Beşiktaşlıların oyu üzerinde sürekli matematik yapıyorlar. Beşiktaşlılar oyuna sahip çıksın ve gelsin mutlaka oy kullansın. Her bir oy çok kıymetli. Buradaki bu düzene son vermemiz lazım. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara teslim etmek gerekiyor. Bu değişimi yapabilecek sadece Beşiktaşlılardır. Yaklaşık 21 bin 500 civarında hazırun oy kullanabilecek. Genelde seçimlerde de yüzde 60 civarında katılım olmuş. Sandıkların patlaması lazım. Gelen her birey, Beşiktaş'a sahip çıkacak. Bu, köprüden önceki son çıkış. Bir daha bunun sonrası yok. Bu tehlikeyi bilerek çok önceden çalışmalarıma başladım. Tüm Türkiye'yi dolaşıyorum. Yurt dışına gittim. Çok çalışıyoruz. Beşiktaş kongre üyesi ve taraftarının tam anlamıyla ne istediğini çok iyi biliyoruz. Oyuncu ihtiyaçlarını da belirlemeye başladık. Çok hazırız. Tüm projelerimizi 17 Kasım Cuma günü anlatacağız. Sonra yavaş yavaş yönetim kurulu üye adaylarımızı açıklayacağız."