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Beşiktaş'ta iki sakatlık daha! Ghezzal ve Salih Uçan...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta üst üste sakatlıklar yaşanmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'i konuk eden siyah-beyazlılarda Zaynutdinov'un ardından Rachid Ghezzal ve Salih Uçan da sakatlandı. 41. dakikada oyuna giren Cezayirli yıldız, ikinci yarıda sahada yer almadı. Ghezzal'ın yerine oyuna Onur Bulut girdi. Maça ilk 11'de başlayan Salih Uçan da ikinci yarıda yerini Chamberlain'e bıraktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 17:12 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 17:23
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Beşiktaş'ta iki sakatlık daha! Ghezzal ve Salih Uçan...

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sürüyor. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırlayan siyah-beyazlılarda yıldız futbolcular üst üste sakatlıklar yaşadı.

İlk olarak Zaynutdinov, 36. dakikada yüzüne aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. 41. dakikada oyuna dahil olan Rachid Ghezzal da yaşadığı sakatlık sebebiyle ikinci yarıya çıkamadı. Ghezzal'ın yerine oyuna Onur Bulut girdi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Salih Uçan da ilk yarıda sakatlanarak ikinci yarıda sahada yer almadı. Salih Uçan'ın yerine oyuna Chamberlain girdi.

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