Beşiktaş'ta iki sakatlık daha! Ghezzal ve Salih Uçan...

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sürüyor. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırlayan siyah-beyazlılarda yıldız futbolcular üst üste sakatlıklar yaşadı.

İlk olarak Zaynutdinov, 36. dakikada yüzüne aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. 41. dakikada oyuna dahil olan Rachid Ghezzal da yaşadığı sakatlık sebebiyle ikinci yarıya çıkamadı. Ghezzal'ın yerine oyuna Onur Bulut girdi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Salih Uçan da ilk yarıda sakatlanarak ikinci yarıda sahada yer almadı. Salih Uçan'ın yerine oyuna Chamberlain girdi.