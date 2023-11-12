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Beşiktaş 1 - 0 RAMS Başakşehir ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Rıza Çalımbay'lı Beşiktaş evinde RAMS Başakşehir'i konuk etti. Kara Kartal, 3 puanı tek golle aldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 17:59 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 18:09
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Beşiktaş 1 - 0 RAMS Başakşehir ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta müsabakasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta gol perdesini Beşiktaş'ta Ante Rebic'in şık asistin 56. dakikada gole çeviren Jackson Muleka açtı.

Mücadelede başka gol olmazken Kara Kartal, Tüpraş Stadyumu'nda rakibini mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş bu puanla puanını 22 yaptı.

RAMS Başakşehir ise Dolmabahçe'de 3 puan bırakarak 9 puanda kaldı.

RIZA ÇALIMBAY GALİBİYETLE BAŞLADI

Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından takımın başına geçici olarak getirilen Beşiktaş'ın efsane ismi Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki 2. teknik direktörlük kariyerine galibiyetle başladı.

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