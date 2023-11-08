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Beşiktaş Bodo/Glimt maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü maçında yarın sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 20:10
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Beşiktaş Bodo/Glimt maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü maçında yarın sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmana siyah-beyazlılar, düz koşuyla başladı. Daha sonra topla çalışmalar yapan Beşiktaşlı futbolcular, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Bodo/Glimt mücadelesinin taktiği üzerinde durdu.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de takip ettiği idmana, sakatlıkları bulunan Omar Colley ve Masuaku katılmadı.

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