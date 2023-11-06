Haberler Beşiktaş Oktay Derelioğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı!

Oktay Derelioğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Takvim Gazetesi yazarı Oktay Derelioğlu da mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 08:47
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Oktay Derelioğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı!

OKTAY DERELİOĞLU - YENİLGİYİ HAK ETTİ

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz yanlış bir kadroyla maça çıktı. Rosier, Muleka direkt 11 başlamalıydı. Kaleci Mert Günok yedek kulübesindeyse iyi demektir. O oynamalıydı.

Oktay Derelioğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı!

Beşiktaş orta sahada rakibine hiçbir üstünlük kuramadı. Onur ve Bakhtiyar etkili oynamadı.

Oktay Derelioğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı!

Cenk Tosun'un attığı golle soyunma odasına avantajlı girdi ama bu avantajını kullanamadı. Üst üste goller yedi. Bence çok büyük hatalar vardı yediği gollerde...

Oktay Derelioğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı!

Beşiktaş genel anlamda kötü bir performans gösterdi ve yenilgiyi hak etti. Antalyaspor'u tebrik etmek lazım.

Oktay Derelioğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı!

Aboubakar'ın eksikliğini arıyor Beşiktaş... Takımın neredeyse yarısı... Ama ona bu kadar bel bağlamak ve aramak da ne kadar doğru!

Oktay Derelioğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı!

Beşiktaş'taki yönetim belirsiziği de takımı olumsuz anlamda etkiliyor. Geçici olarak takım Burak Yılmaz'a emanet edilmemeliydi.

Oktay Derelioğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı!

Şenol Güneş'in en az kongreye kadar takımın başında kalması gerekiyordu.

Oktay Derelioğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı!

Beşiktaş böylece sezonu da kaybetmiş oluyor. Zirvenin 12 puanın gerisine düştü. Kongreye kadar takımın ne kaybedeceğini bilmiyoruz!

Oktay Derelioğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı!

Beşiktaş'taki yönetim belirsiziği de takımı olumsuz anlamda etkiliyor. Beşiktaş böylece sezonu da kaybetmiş oluyor.

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