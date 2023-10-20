Sinan Vardar'dan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi flaş yorum!

Ben bu maçın çok farklı bir derbi olacağını düşünüyorum. Yapılan yorumlarda G.Saray göklere çıkarılırken, Beşiktaş için de olduğundan daha kötü bir tablo çiziliyor. Beşiktaşlı oyuncular; bu dev mücadeleyi patlama maçı olarak görecek. Yeniden alınacak üç puan siyah-beyazlı takımı yeniden zirve yolculuğuna çıkarabilir.