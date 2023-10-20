Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı! Etkisi büyük olacak

Rams Arena'da Beşiktaşlıların yüzünü güldürecek bir sonuç alınması halinde siyah-beyazlı kulüpte kongre süreci hızlanacak ve yeniden adaylığı olasılık dahilinde olan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin, yeni bir yönetim listesiyle yeniden camiasının karşısına çıkma ihtimali güçlenecek.