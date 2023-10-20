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Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı! Etkisi büyük olacak

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, derbiye sıkıntılı ortamda giriyor. Derbide alınacak sonucun siyah-beyazlı kulübün olağanüstü kongre kararına etki etmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 12:44 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 13:31
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Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı! Etkisi büyük olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Lugano'ya 2-0 önde olduğu maçı 3-2 kaybettikten sonra kaos dolu günler yaşamaya başlayan siyah-beyazlılar, derbi öncesindeki süreçte birbirinden farklı sıkıntılar yaşadı.

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı! Etkisi büyük olacak

Lugano maçı sonrası taraftarların bir bölümünün stadı terk etmeyerek yönetimi istifaya davet etmesiyle başlayan sürecin sonunda teknik direktör Şenol Güneş görevden ayrılırken, başkan Ahmet Nur Çebi yönetimi ise olağanüstü kongre yapılmasına karar verdi.

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı! Etkisi büyük olacak

Olağanüstü kongre kararına yönelik kulübün resmi sitesinden yayımlanan açıklamada belirtilen tarihin üzerinden günler geçmesine rağmen siyah-beyazlı kulüp, başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağını henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı! Etkisi büyük olacak

SONUÇ KONGREYİ ETKİLEYEBİLİR
Galatasaray'la oynanacak derbi mücadelesi Beşiktaş için 3 puandan fazlası anlamına gelecek. Derbinin sonucunun Beşiktaş'ta yapılacak başkanlık seçimini dolaylı şekilde etkilemesi bekleniyor.

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı! Etkisi büyük olacak

Rams Arena'da Beşiktaşlıların yüzünü güldürecek bir sonuç alınması halinde siyah-beyazlı kulüpte kongre süreci hızlanacak ve yeniden adaylığı olasılık dahilinde olan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin, yeni bir yönetim listesiyle yeniden camiasının karşısına çıkma ihtimali güçlenecek.

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı! Etkisi büyük olacak

Derbiden sarı-kırmızılı takımın mutlu ayrılması ise Beşiktaş'ta başka isimlerin başkan adaylığını açıklamasını gündeme getirecek.

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı! Etkisi büyük olacak

TEPKİLER DEVAM ETTİ

Güneş'in görevi bırakması sonrası İstanbulspor'la oynanan ilk maç ise Beşiktaşlı taraftarların, siyah-beyazlı oyuncuları protestosunun gölgesinde başladı.

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı! Etkisi büyük olacak

Siyah-beyazlı taraftarlar, Lugano maçı sonrası "Takım gelecek hesap verecek" şeklindeki tezahüratlarına cevapsız kalan ve tribünlere gitmeyen Beşiktaşlı oyuncuları İstanbulspor mücadelesinin başlangıcında sahaya arkalarını dönüp sessiz bir şekilde protesto ederek tepkilerini gösterdi. Mücadele öncesinde stat hoparlöründen esame listesi okunduğunda ise futbolcular yuhalandı.

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı! Etkisi büyük olacak

YILMAZ'IN İLK DERBİSİ
Şenol Güneş'in vedasının ardından kendini kulübede bulan teknik sorumlu Burak Yılmaz, yeni başladığı kariyerinin ilk derbi heyecanını Galatasaray deplasmanında yaşayacak.

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı! Etkisi büyük olacak

Aktif futbolculuğunun ardından başladığı teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Yılmaz, futbolculuk kariyerinde çeşitli başarılara imza attığı eski takımı Galatasaray'ın karşısına bu sefer rakip teknik adam sıfatıyla çıkacak.

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı! Etkisi büyük olacak

RASHİCA ESKİ TAKIMINA KARŞI
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Milot Rashica, geçen sezon formasını giydiği Galatasaray'ın bu sefer rakibi olacak.

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı! Etkisi büyük olacak

Beşiktaş'a transferi sonrasında iki kulüp arasında gerilime neden olan siyah-beyazlı oyuncu, geçen sezon sarı-kırmızılı forma altında 30 maçta görev yapmış ve attığı 6 golle Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi olmuştu.

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı! Etkisi büyük olacak

SAKATLAR CAN SIKIYOR
Siyah-beyazlı orta sahanın önemli isimlerinden Salih Uçan, İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası müsabakaya devam edemezken, dün sakatlandığı açıklanan Umut Meraş'ın yanı sıra Eric Bailly de derbide görev yapamayacak.

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı! Etkisi büyük olacak

Uzun süreli sakatlığını atlatarak takımla yeniden çalışmalara başlayan Mert Günok'un da derbide görev alması düşük ihtimal olarak görülse de tecrübeli kalecinin durumuna sağlık heyetinden gelen son değerlendirme sonrası karar verilecek.

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı! Etkisi büyük olacak

MİLLİ TAKIMDA TESELLİ OLDULAR
Beşiktaş'ın yaşadığı bu sıkıntılı süreçte milli oyuncuların performansı siyah-beyazlı takımın yüzünü güldüren tek unsur oldu.

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı! Etkisi büyük olacak

Siyah-beyazlı oyunculardan Cenk Tosun, A Milli Futbol Takımı'nın Letonya'yı 4-0 yendiği maçta 2 gol atarken, Rashica da Kosova Milli Takımı'nın Andorra'yı 3-0 mağlup ettiği mücadelenin yıldızı oldu. Rashica, Andorra maçında 2 gol atarken bir golün de pasını vererek ülkesi adına alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı! Etkisi büyük olacak

Bakhtiyor Zaynutdinov da Beşiktaş'ın yüzünü güldüren bir diğer isim olarak öne çıktı. Zaynutdinov, Kazakistan'ın 1-0 geriye düştüğü Finlandiya maçında 2 gol atarak takımına 3 puanı getirdi.

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