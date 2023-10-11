Beşiktaş'ta tüm gözler Ahmet Nur Çebi'de! Adaylık açıklaması gelecek mi?

Beşiktaş'ta tüm gözler Ahmet Nur Çebi'nin bu hafta içinde yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda... Bodrum'daki yazlığından geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen Ahmet Nur Çebi'nin bu hafta yapacağı toplantıda aday olup olmayacağını açıklaması bekleniyor. Çebi'nin aday olup olmaması diğer isimleri de ilgilendiriyor. Hasan Arat'ın Çebi aday olsa da olmasa da ya aday olacağı ifade edilirken, Çebi'nin aday olması durumunda ismi adaylar arasında konuşulan Tevfik Yamantürk'ün Çebi'yi destekleyeceği ifade ediliyor. Başkan Çebi aday olmazsa Yamantürk'ün de seçime gireceği öğrenildi. Çebi'nin seçime girmemesi durumunda konuşulan diğer isimler ise Yıldırım Demirören ve Fikret Orman. İki ismin de Çebi'nin durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yapacağı toplantıda açıklayacağı karara göre seçime girecek ve girmeyecek isimlerin şekilleneceği ön görülüyor.