Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta tüm gözler Ahmet Nur Çebi'de! Adaylık açıklaması gelecek mi?

Beşiktaş'ta tüm gözler Ahmet Nur Çebi'de! Adaylık açıklaması gelecek mi?

Beşikaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul kararı alınmasının ardından mecvut başkan Ahmet Nur Çebi'nin tekrardan aday olup olmayacağı merakla bekleniliyor. Çebi'nin aday olması durumunda Hasan Arat'la yarışacağı öğrenilirken, aday olmaması durumunda ise Yıldırım Demirören, Fikret Orman, Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat gibi isimlerin adaylığı gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta tüm gözler Ahmet Nur Çebi'de! Adaylık açıklaması gelecek mi?

Beşiktaş'ta tüm gözler Ahmet Nur Çebi'nin bu hafta içinde yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda... Bodrum'daki yazlığından geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen Ahmet Nur Çebi'nin bu hafta yapacağı toplantıda aday olup olmayacağını açıklaması bekleniyor. Çebi'nin aday olup olmaması diğer isimleri de ilgilendiriyor. Hasan Arat'ın Çebi aday olsa da olmasa da ya aday olacağı ifade edilirken, Çebi'nin aday olması durumunda ismi adaylar arasında konuşulan Tevfik Yamantürk'ün Çebi'yi destekleyeceği ifade ediliyor. Başkan Çebi aday olmazsa Yamantürk'ün de seçime gireceği öğrenildi. Çebi'nin seçime girmemesi durumunda konuşulan diğer isimler ise Yıldırım Demirören ve Fikret Orman. İki ismin de Çebi'nin durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yapacağı toplantıda açıklayacağı karara göre seçime girecek ve girmeyecek isimlerin şekilleneceği ön görülüyor.

DİĞER
Camdaki Kız’ın yıldız oyuncusu Burcu Biricik’ten samimi itiraf!
CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum ne? Tel Aviv'de büyük panik: Gazze bombardıman altında
F.Bahçe zirvede! M. City ve B. Münih'i solladı
Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte o liste
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi, Dzeko ve Aboubakar rekabetinde o isim önde!
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Başkan Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi!
AİLE 15. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm izle
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gölcük turu geçti: 2-1 Gölcük turu geçti: 2-1 00:26
Bursaspor’da flaş ayrılık Bursaspor’da flaş ayrılık 00:08
Gölcükspor Bursa'da turu kaptı! Gölcükspor Bursa'da turu kaptı! 23:51
Kırşehirspor kupada turladı! Kırşehirspor kupada turladı! 23:51
Bursaspor’da flaş ayrılık Bursaspor’da flaş ayrılık 23:51
Büyük umutlarla gelmişti! Belçika'ya transfer oldu Büyük umutlarla gelmişti! Belçika'ya transfer oldu 23:51
Daha Eski
Isparta 32 Spor bir üst tura yükseldi! Isparta 32 Spor bir üst tura yükseldi! 23:51
Arda Güler'e 15 milyonluk hediye! Arda Güler'e 15 milyonluk hediye! 23:51
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması! Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması! 23:51
Millilerin Hırvatistan mesaisi devam ediyor Millilerin Hırvatistan mesaisi devam ediyor 23:51
G.Saray'da istifa! Resmen açıkladı G.Saray'da istifa! Resmen açıkladı 23:51
F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer! F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer! 23:51