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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Burak Yılmaz için flaş karar geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 20:21 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 20:28
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Burak Yılmaz için flaş karar geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüzden Açıklama Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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