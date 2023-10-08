BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burak Yılmaz: Beşiktaş taraftarı döver de sever de

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta müsabakasında Beşiktaş evinde Tüpraş Stadyumu'nda İstanbulspor'u ağırladı.

Rakibini 2 golle geçmesini bilen Kara Kartal'da maç sonunda Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası takımın başına geçen yardımcı antrenör Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURAK YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI:

"KÖTÜ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Ben kötü oynadığımızı düşünmüyorum ancak yeter mi? Yetmez. Zaman zaman oyundan düştük, zaman zaman kontrolü aldık. İstanbulspor'u tebrik ediyorum, burada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar."

"TARAFLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Taraftarlarımıza maç sonundaki sevgi gösterileri için teşekkür ederim. Ancak bir çiçekle bahar gelir mi? Gelmez tabii."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI DÖVER DE SEVER DE"

Beşiktaş taraftarı döver de sever de. Onların kızgınlıklarının başımızın üstünde yerleri var. Biz onlara sırt çeviremeyiz. Cenk'in penaltıyı Ghezzal'a bırakması çok önemli. Bir golcü için gol atmanın önemi büyük."

"GALİBİYET ŞENOL HOCAMIZ İÇİN"

"Galibiyet taraftarlarımıza ve Şenol hocamıza armağan olsun. İzliyordur bizi şu an muhtemelen. Bu galibiyet Şenol hocamız için."