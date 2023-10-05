Beşiktaş Lugano maçı CANLI | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Kupadaki temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu'ndaki ikinci maçta İsviçre'nin Lugano ekibini konuk ediyor.

İlk maçında Club Brugge deplasmanından 1 puan çıkaran siyah-beyazlılar, sahasında oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Bu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Amir, Chamberlain, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar

Lugano: Saipi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Bottani, Celar

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Lugano maçı 5 Ekim Perşembe günü TSİ 19:45'te başladı. Mücadele Exxen'den canlı yayınlanıyor.

GRUPTA İLK HAFTA BERABERE KALDILAR

Karşı karşıya gelecek iki ekip bu sezonki Avrupa maceralarına beraberlikle başladı. Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Lugano'nun Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk ettiği mücadele golsüz sona erdi.

ŞENOL GÜNEŞ REKORU EGALE ETMEK İSTİYOR

Bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçtan da galip ayrılan siyah-beyazlı takım, grubun ilk müsabakasında Club Brugge deplasmanından 1 puan alarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lugano karşılaşmasında da kaybetmemesi halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacak.

2010-2011 sezonunda Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç mağlup olmayarak Avrupa'da tarihinin en uzun süreli serisini yakalamış ve bu seri 3-1 kaybedilen Porto maçıyla sonlanmıştı.

CENK TOSUN EN GOLCÜ OLMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Siyah-beyazlı ekipte Avrupa'da en fazla fileleri havalandıran futbolcu 14 golle Oktay Derelioğlu. Derelioğlu'nu 12'şer golle Cenk Tosun, Querasma ve Bobo takip ediyor.

Cenk, Lugano karşısında 2 gol atması halinde Oktay Derelioğlu'nu yakalayacak. Milli futbolcu, hat-trick yapması durumunda ise Beşiktaş'ın, Avrupa'daki en golü futbolcusu ünvanını ele geçirecek.

DAVID FUXMAN DÜDÜK ÇALIYOR

Beşiktaş - Lugano mücadelesinde İsrailli hakem David Fuxman düdük çalıyor. Fuxman'ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erez Papir. Maçta VAR koltuğunda Ziv Adler, AVAR'da Nati Dotan oturuyor.