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Şenol Güneş'ten Gedson Fernandes açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçı kadrosunda yer almayan Gedson Fernandes ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 16:29 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 16:47
Şenol Güneş'ten Gedson Fernandes açıklaması

Beşiktai Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçı kadrosunda yer almayan Gedson Fernandes hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Süre ile ilgili yapacak bir şey yok. TFF ve yayıncı kuruluşun programına uymaya çalışıyoruz. Sadece arada fikirlerimizi söylüyoruz. 'Deplasmandan gelen pazartesi oynuyor' denildi. Ama biz pazar 17.00'de oynuyoruz. Bu mazeret değil, lig planlaması için söylüyorum. Ülkede oynayan takımlar geç oynuyor, biz erken oynuyoruz! Sebebini sorduğumuzda yayıncı deniyor. Bu planlama nasıl yapılıyor? Öğrenmek istiyorum. Avrupa'da mesela 23 oyuncu ile çıkıyoruz, Türkiye'de 21. Ne zararı var iki oyuncunun?

Gedson'un sakatlığını ben söylemedim, bakalım kim açıklayacak diye bekledim. Doktor, bana öyle detaylı açıklama yapmadı. Doktoru suçlamıyorum, o söylemez. Hafif sakatlığı var, sizden aldım haberleri.

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