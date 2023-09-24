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Beşiktaş'ta yeni transfer krizi! Yönetimle Güneş'i ters düşürdü

Trabzonspor mağlubiyeti ve Club Brugge beraberliği sonrası Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda yeni transfer kriz çıkarttı. O isim yüzünden Beşiktaş yönetimi ile Şenol Güneş'in ters düştüğü ortaya çıktı. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 06:50
Beşiktaş'ta yeni transfer krizi! Yönetimle Güneş'i ters düşürdü

Beşıktaş'ın Fransız ekibi Lens'ten kadrosuna kattığı ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı Jean Onana, şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kaldı. 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

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Beşiktaş'ta yeni transfer krizi! Yönetimle Güneş'i ters düşürdü

GÜNEŞ GİTMESİNİ İSTEDİ

Bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Kara Kartal'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in Süper Lig'de 2 maçta 2 dakika, Konferans Ligi'nde ise 4 maçta 108 dakika süre verdiği futbolcudan memnun olmadığı ve oyuncunun kiralanmasını talep ettiği gün yüzüne çıktı.

Beşiktaş'ta yeni transfer krizi! Yönetimle Güneş'i ters düşürdü

Onana konusunu yönetimle de görüşen Güneş'e Siyah-Beyazlı kurmayların, "Onana'yı yeni transfer ettik. Taraftardan çok fazla tepki çekeriz" diyerek bu isteği reddettiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta yeni transfer krizi! Yönetimle Güneş'i ters düşürdü

ŞANS BULMASI ÇOK ZOR

Takvim'in haberine göre; Kartal'ın hocası Güneş, bonservisine 4 milyon Euro ödenen 1.89 boyundaki futbolcuyu takımın seviyesinde olmadığı için de ideal 11'de düşünmediği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta yeni transfer krizi! Yönetimle Güneş'i ters düşürdü

Doğru düzgün forma şansı bulamayan oyuncunun geleceği tartışma konusu olurken, yönetimin Onana'nın oynamasını beklediği de gelen haberler arasında yer aldı.

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