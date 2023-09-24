Beşiktaş 2-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal Dolmabahçe'de 3 puana uçtu!

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 56'ncı dakikada Aboubakar ve 63'üncü dakikada Chamberlain kaydetti. Kayserispor'un mücadeledeki tek golü ise 47'nci dakikada Mane'den geldi.

14'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Onur Bulut, ceza yayı üstündeki Aboubakar'ı görmek istedi. Kayserispor savunmasının araya girdiği top ceza sahası sağ çaprazında Ghezzal'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Bilal gole izin vermedi.

21'inci dakikada rakip sahada rakibinden sıyrılan Bailly pasını sağ kanattan Onur Bulut'a verdi. Onur Bulut'un ortasında ceza sahası içine hareketlenen Bailly kafa vurdu. Top üstten auta gitti.

27'nci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Chamberlain pasını sol çaprazdan ceza sahasına giren Cenk'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta çıktı.

41'inci dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Cezayirli oyuncunun seken topta yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

45+3'üncü dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Ghezzal ortasını yaptı. Ön direkte Cenk Tosun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

47'nci dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan kazanılan kornerde Ramazan Civelek ortasını yaptı. Ön direkte Jeanvier'in arkaya aşırttığı topu, arka direkte müsait durumdaki Mane kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

52'nci dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Aboubakar pasını Salih Uçan'a verdi. Salih bekletmeden ceza yayındaki Ghezzal'ın önüne bıraktı. Bu oyuncun vuruşunda top kaleci Bilal'de kaldı.

56'ncı dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Ghezzal ortasını yaptı. Arka direkte Aboubakar'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

63'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Chamberlain ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

90+5'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Rashica'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Bilal gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

GHEZZAL ASİSTLE DÖNDÜ, CHAMBERLAİN İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI

Siyah-beyazlı ekibin Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal asistle döndü. 161 gün sonra ilk 11'de görev alan Rachid Ghezzal, takımının skoru 1-1'e getirdiği golde Aboubakar'a asist yapan isim oldu. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain de siyah-beyazlı forma altında ilk golünü kaydetti.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma sonrasında Beşiktaş yönetimini istifaya davet etti. Karşılaşmanın son anlarında 'Yönetim istifa' şeklinde tempo tuttu. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar yine siyah-beyazlı yönetim aleyhinde kısa süre tempo tuttu.