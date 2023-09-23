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Avrupa'nın en iyisi Mert

Brugge karşılaşmasında yaptığı 8 net kurtarışla Konferans Ligi’nin ilk haftasında en yüksek sayıya ulaşan Mert Günok, en iyi 11’e seçildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Avrupa'nın en iyisi Mert

Beşiktaş'ta tecrübeli kaleci Mert Günok performansıyla güven veriyor. Beşiktaş'ın 35 yaşındaki file bekçisi Mert Günok, Club Brugge deplasmanındaki performansıyla siyah-beyazlılara 1 puan kazandırdı. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, kurtarışlarıyla ön plana çıktı. Mücadelede 8 net kurtarışla rakip forvetlere ikinci gol izni vermeyen milli kaleci, Konferans Ligi'nin ilk haftasında en yüksek sayıya ulaştı. Mert Günok bu performansla organizasyonda haftanın 11'ine seçildi.

TÜM TAKIMDAN TEBRİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmanda oynanan maçta gösterdiği performansla takımını ayakta tutan Mert Günok'u maçın ardından önce TV ekranlarında, ardından da soyunma odasında özel olarak tebrik etti. Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular da verdikleri demeçlerde Mert Günok'un etkili performansına övgüler yağdırdılar.

4 MİLYON EURO'YA GİDİYORDU

Belçika deplasmanındaki performansıyla takımına 1 puan getiren isimlerin başında gelen Mert Günok'un az daha takımdan ayrılacağı ortaya çıktı. Avrupa'da kapandıktan sonra Rusya'da transfer devam ederken, bir takımın Mert Günok için siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldığı ve 4 milyon euro bonservis önerdiği; Mert'e de yıllık 1.4 milyon euro'dan 2 yıllık teklifte bulunduğu belirtildi. Ancak Şenol Güneş'in yeni kaleci alınarak Mert'in gitmesini uygun bulmadığı öğrenildi.

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