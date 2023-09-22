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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tahkim Kurulu'ndan Onur Bulut davası hakkında açıklama

Beşiktaş ve Kayserispor arasında krize sebep olan Onur Bulut transferi hakkında Tahkim Kurulu, dosyanın incelenmesinin devamına oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 19:14
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tahkim Kurulu'ndan Onur Bulut davası hakkında açıklama

Beşiktaş ve Kayserispor arasında krize sebep olan Onur Bulut transferi hakkında Tahkim Kurulu, dosyanın incelenmesinin devamına oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.

TFF: "Kayserispor Futbol A.Ş.'nin futbolcu Onur Bulut ve Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 11.04.2023 tarih ve E.2023/88 - K.2023/119 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 22.09.2023 Cuma günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin vekilli Av. M. Şekip Mosturoğlu, futbolcu Onur Bulut vekilleri Av. Ercan Sevdimbaş ve Av. İpek Palamut, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. vekilleri Av. Enes Şimşek, Av. Alp Tolga Arcan ve Av. Berkan Boyacı'nın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile karar verilmiştir." açıklaması yapıldı.

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