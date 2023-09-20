Yanlış Onana alınmış

Beşiktaş'ta dün herkesin ağzını açıkta bırakan bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta iki dönem başkan adayı olan Hürser Tekinoktay, Onana transferi üzerinden Çebi'yi eleştirdi. Tekinoktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmet Nur Çebi'nin "Transferi saklamaya çalışıyoruz, Onana'nın geçmişine baktık, karar verdik Onana'yı kimler istememiş!" sözlerini hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

SADECE SOYADI TUTUYOR

"Yahu senin geçmişine baktığın, herkesin takımda görmek istediği, Anderlecht ve Hoffenheim alt yapısından yetişen ve Everton'a giden Amadou Onana... Aldığın ise, Kamerun Nkufo futbol okulundan yetişen, Jean Onana. İkisinin de tek özelliği 2022 yılında Fransa Lille takımından lisans çıkmış olması. Ama senin aldığın Lille'de 1 maç oynamış; orijinali ise 32 maç oynayıp Everton'a gitmiş..."

Kartal'ın yeni transferi 23 yaşındaki Kamerunlu ön libero Jean Onana, bu sezon siyah-beyazlı formayla sadece 6 maçta görev yaptı, toplam 111 dakika sahada kaldı.