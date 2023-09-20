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Beşiktaş'ın Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında genç yıldıza tekme.

Milli arada oynanan Beşiktaş - Karagümrük hazırlık maçında kırmızı kart görerek 2 resmi müsabakadan men edilen Salih Dursun'un, Emirhan Delibaş'ın kaburgasına tekme attığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 15:35
Beşiktaş'ın Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında genç yıldıza tekme.

Beşiktaş, milli arada Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaşırken siyah-beyazlılar 2-0 galip gelmiş, maç içinde yaşananlar gündeme damga vurmuştu. Beşiktaşlı futbolcunun kaburgasına tekme atılmıştı! İşte hazırlık mücadelesinde yaşananların detayları...

Salih Dursun'un ayağındaki topa hareket halindeyken yatarak müdahale etmeye çalışan Emirhan Delibaş'ın faul yaptığına hükmeden hakem Burak Taşkınsoy, oyunu durdurdu. Top da o esnada dışarı çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Salih Dursun, yerde oturan 20 yaşındaki oyuncunun kaburgasına tekme attı, korkuya kapılan genç Emirhan kendisini korumak amacıyla yere kapandı. Salih, attığı sert tekmenin etkisiyle bir de Emirhan'ın üzerine düştü ve kolu da aynı şekilde kafasına geldi.

TAHKİM'İN KARARI BEKLENİYOR

43. maddede "Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunanlara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir" ifadesi olmasına rağmen 12. maddedeki "Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır. (2) Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir" maddesini devreye sokup, Salih'i 2 maçla cezalandırdı. Şimdi Tahkim Kurulu'nun nihai kararı merak ediliyor.

CENK: SEN KİME VURUYORSUN?

Salih'e özellikle Cenk ve Ghezzal tepki gösterdi. Cenk, "Hayırdır, sen kime vuruyorsun?" diye çıkıştı. Kırmızı kart yedikten sonra apar topar sahadan çıkarılan Salih'in maçtan sonra, "Kendimi kaybettim" dediği kaydedildi. PFDK ise FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi maçtan men ve 26 bin TL ile cezalandırılmasına karar verdi.

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