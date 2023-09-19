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Brugge fark attı Bodo&Lugano mağlup

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri Bodo/Glimt, Club Brugge ve Lugano'dan ikisi puan kaybı yaşadı. İşte Beşiktaş'ın rakiplerinin aldığı sonuçlar:

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
Brugge fark attı Bodo&Lugano mağlup

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri Bodo/Glimt, Club Brugge ve Lugano'dan ikisi puan kaybı yaşadı. İşte Beşiktaş'ın rakiplerinin aldığı sonuçlar:

BRUGGE: Beşiktaş'ın perşembe günü karşılaşacağı Belçika ekibi Club Brugge, ligde galibiyeti bulunmayan Sporting Charleroi'yı konuk etti. Mücadeleyi 4-2 kazanan Club Brugge'de golleri Thiago, Mechele, Nusa ve Jutlga attı. Club Brugge bu galibiyetle 6 maç sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puana ulaşmayı başardı.

BODO-GLIMT: Norveç ekibi, ligde karşılaştığı Rosenborg ile 1-1 berabere kalırken Bodo'nun golünü Tobias Gulliksen attı. 21 haftası geride kalan Norveç Ligi'nde uzun süredir liderlik koltuğunda oturan Bodo/Glimt, bu sonuçla liderliği Viking'e kaptırdı. 21 maçta 46 puan toplayan Bodo/Glimt 14 galibiyet alırken 4 beraberlik ve 3 de mağlubiyet elde etti.

LUGANO: Grubun en zayıf halkası olarak görülen Lugano, deplasmanda karşılaştığı Luzern'e 3-2 mağlup olmaktan kurtaramadı. Lugano'da goller Jhon Espinoza ve Vladi'den gelirken ilk goün Espinoza karşılaşmada kırmızı kart gördü. Lugano İsviçre Ligi'nde 5 maçta 9 puan toplarken 3 galibiyet elde etti 3 de mağlubiyet aldı.

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