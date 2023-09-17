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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Bunu en kısa zamanda çözmemiz gerekiyor

Beşiktaş Kulübü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki değişiklik maddelerinin onaylanmasıyla sona erdi. Düzenlenen toplantıda başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 14:29
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Bunu en kısa zamanda çözmemiz gerekiyor

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanarak değiştirilen tüzük maddeleri, genel kurul üyelerinin oyuna sunuldu.

Zaman zaman tartışmaların yaşandığı toplantı esnasında bazı maddeler oy birliğiyle, bazı maddeler ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Kanun gereği eski tüzükte kulüp için kullanılan "dernek" ifadesi, "kulüp" olarak tadil edildi.

Değişen tüzüğe göre siyah-beyazlı kulübün mayıs ayı içinde yapılan idari ve mali genel kurul toplantıları, kasım veya aralık ayında gerçekleştirilecek.

Tüzük tadil kongresinin sona ermesinin ardından teşekkür konuşması yapan başkan Çebi, "Bu tür kongreler meşakkatli kongrelerdir. Beşiktaş'ı canıgönülden sevenlerin burada saatlerce oturmasını takdirle karşılamamız gerekiyor. Bugün genel kurulu yöneten tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok demokratlardı, herkese söz verildi. Bir sonraki tüzük kongresine çok malzeme çıktı. Birçoğunda haklı olanlar vardı. Bunu en kısa zamanda çözmemiz gerekiyor. Tüzük, bizim yönetim kurulumuzun getirdiği tüzüktü. Bunu bize verilen değer ve güven olarak algılıyoruz. Bu güvene layık olmak için sonuna kadar çalışacağımızı, samimi olacağımızı beyan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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