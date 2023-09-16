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Bugün divan yarın tüzük!

Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı ikinci divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantı saat 10.30'da BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılacak. Öte yardan Tüzük Tadili ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı da aynı yerde yarın saat 10.30'da gerçekleştirilecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Bugün divan yarın tüzük!
Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı ikinci divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantı saat 10.30'da BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılacak. Öte yardan Tüzük Tadili ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı da aynı yerde yarın saat 10.30'da gerçekleştirilecek
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