BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal da ilgilenmişti! Pereyra'dan flaş karar

Beşiktaş'ta transferin son günlerine girilirken 10 numara arayışları sürüyor.
Siyah beyazlıların listesinde birçok önemli futbolcu bulunuyor.
Yönetim yabancı bir futbolcuyla yollarını ayırması durumunda forvet arkası pozisyonuna transfer yapacak.
Beşiktaş'ta transferin son günlerine girilirken 10 numara arayışları sürüyor.
Siyah beyazlıların listesinde birçok önemli futbolcu bulunuyor.
Yönetim yabancı bir futbolcuyla yollarını ayırması durumunda forvet arkası pozisyonuna transfer yapacak.
Ancak Beşiktaş'ın transfer gündemine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.
İşte detaylar...
Kartal'ın transfer döneminde uzun süre ilgilendiği Roberto Pereyra herkesi şaşırtan bir karar verdi.
32 yaşındaki futbolcunun Udinese ile kontratı sona ermişti.
Beşiktaş dahil birçok takımın kanca attığı tecrübeli orta saha oyuncusu Udinese'de kalacağını açıkladı.
Nicolo Schira'nın haberine göre, Pereyra kısa süre içinde kulübüyle yeniden imzalayacak.
ROBERTO PEREYRA KİMDİR?
Roberto Pereyra, 7 Ocak 1991 yılında Arjantin'de dünyaya gelmiştir.
182 cm boyudaki Roberto Pereyra, orta sahada görev almaktadır.
Son olarak Udinese forması giyen Roberto Pereyra şuan kulüpsüzdür.
Cadetes, River Plate, Udinese, Juventus, Watford gibi ekiplerde oynamıştır.
429 maçta 47 gol 53 asist kaydetmiştir.
6 Milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır.