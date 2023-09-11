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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal da ilgilenmişti! Pereyra'dan flaş karar

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden olan Pereyra, flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 09:12
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal da ilgilenmişti! Pereyra'dan flaş karar

Beşiktaş'ta transferin son günlerine girilirken 10 numara arayışları sürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal da ilgilenmişti! Pereyra'dan flaş karar

Siyah beyazlıların listesinde birçok önemli futbolcu bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal da ilgilenmişti! Pereyra'dan flaş karar

Yönetim yabancı bir futbolcuyla yollarını ayırması durumunda forvet arkası pozisyonuna transfer yapacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal da ilgilenmişti! Pereyra'dan flaş karar

Ancak Beşiktaş'ın transfer gündemine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal da ilgilenmişti! Pereyra'dan flaş karar

İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal da ilgilenmişti! Pereyra'dan flaş karar

Kartal'ın transfer döneminde uzun süre ilgilendiği Roberto Pereyra herkesi şaşırtan bir karar verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal da ilgilenmişti! Pereyra'dan flaş karar

32 yaşındaki futbolcunun Udinese ile kontratı sona ermişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal da ilgilenmişti! Pereyra'dan flaş karar

Beşiktaş dahil birçok takımın kanca attığı tecrübeli orta saha oyuncusu Udinese'de kalacağını açıkladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal da ilgilenmişti! Pereyra'dan flaş karar

Nicolo Schira'nın haberine göre, Pereyra kısa süre içinde kulübüyle yeniden imzalayacak.

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