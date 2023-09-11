Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi A Spor'da

Ahmet Nur Çebi A Spor'da

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu akşam A Spor'un konuğu olacak. Saat 20.00'de başlayacak Gündem Özel'de, eski yöneticilerden Erol Kaynar'ın yönelteceği soruları yanıtlayacak olan Çebi, gündemde yer alan transfer ve yönetimle ilgili konulara da açıklık getirecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Ahmet Nur Çebi A Spor'da
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu akşam A Spor'un konuğu olacak. Saat 20.00'de başlayacak Gündem Özel'de, eski yöneticilerden Erol Kaynar'ın yönelteceği soruları yanıtlayacak olan Çebi, gündemde yer alan transfer ve yönetimle ilgili konulara da açıklık getirecek.
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