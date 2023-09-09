Haberler Beşiktaş Teşekkürler Çetinsaya

Teşekkürler Çetinsaya

Beşiktaş yönetimi, istifa eden yönetici Serhan Çetinsaya'ya teşekkür etti. Mesajda, "Serhan Çetinsaya'nın istifası kabul edilmiştir. Kulübümüze değerli katkılarda bulunmuş olan Serhan Çetinsaya'ya emekleri için teşekkür eder, sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Teşekkürler Çetinsaya
Beşiktaş yönetimi, istifa eden yönetici Serhan Çetinsaya'ya teşekkür etti. Mesajda, "Serhan Çetinsaya'nın istifası kabul edilmiştir. Kulübümüze değerli katkılarda bulunmuş olan Serhan Çetinsaya'ya emekleri için teşekkür eder, sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
DİĞER
Bebek konusunu bir ay sonra konuşalım! Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'den masal gibi ikinci düğün!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! İşte ele alınacak konular
F.Bahçe'ye Van de Beek müjdesi!
G.Saray'da iki yıldıza zam kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın genç yeteneğine Avrupa'dan kanca!
Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
FITCH TÜRKİYE KREDİ NOTU AÇIKLANDI? Türkiye'nin kredi notu kaç?
İşte Survivor'ın 3. yarışmacısı!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş sözler! "Sergen Yalçın'ı göreve çağırma vaktidir" Flaş sözler! "Sergen Yalçın'ı göreve çağırma vaktidir" 08:16
Kuntz'a sert eleştiri! "Artık o görevde kalamaz" Kuntz'a sert eleştiri! "Artık o görevde kalamaz" 07:32
Brezilyalı Bitello Aslan'a Brezilyalı Bitello Aslan'a 07:05
Bakan Bak tribünde Bakan Bak tribünde 01:41
Ümitler kaybetti Ümitler kaybetti 01:40
Böyle gitmez Böyle gitmez 01:38
Daha Eski
Sergenler Bertuğlar! Sergenler Bertuğlar! 01:37
Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! 01:25
Eskişehir'de büyük coşku Eskişehir'de büyük coşku 01:24
Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! 01:23
Her şeyi yaptık Her şeyi yaptık 01:23
Kuntz'un yanlışları Kuntz'un yanlışları 01:21