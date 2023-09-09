Teşekkürler Çetinsaya

Beşiktaş yönetimi, istifa eden yönetici Serhan Çetinsaya'ya teşekkür etti. Mesajda, "Serhan Çetinsaya'nın istifası kabul edilmiştir. Kulübümüze değerli katkılarda bulunmuş olan Serhan Çetinsaya'ya emekleri için teşekkür eder, sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş yönetimi, istifa eden yönetici Serhan Çetinsaya'ya teşekkür etti. Mesajda, "Serhan Çetinsaya'nın istifası kabul edilmiştir. Kulübümüze değerli katkılarda bulunmuş olan Serhan Çetinsaya'ya emekleri için teşekkür eder, sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.