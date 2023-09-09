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Güneş ‘dede’ oldu

Teknik direktör Şenol Güneş 'dede' oldu. Güneş'in kızı Günce Tiryaki'nin bir kızı oldu. Kulüpten yapılan paylaşımda "İkinci kez dede olan teknik direktörümüz Şenol Güneş ile Günce-Giray Tiryaki çiftini tebrik eder, Arya Güneş bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Güneş ‘dede’ oldu
Teknik direktör Şenol Güneş 'dede' oldu. Güneş'in kızı Günce Tiryaki'nin bir kızı oldu. Kulüpten yapılan paylaşımda "İkinci kez dede olan teknik direktörümüz Şenol Güneş ile Günce-Giray Tiryaki çiftini tebrik eder, Arya Güneş bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz" denildi.
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