Teknik direktör Şenol Güneş 'dede' oldu. Güneş'in kızı Günce Tiryaki'nin bir kızı oldu. Kulüpten yapılan paylaşımda "İkinci kez dede olan teknik direktörümüz Şenol Güneş ile Günce-Giray Tiryaki çiftini tebrik eder, Arya Güneş bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz" denildi.
Teknik direktör Şenol Güneş 'dede' oldu. Güneş'in kızı Günce Tiryaki'nin bir kızı oldu. Kulüpten yapılan paylaşımda "İkinci kez dede olan teknik direktörümüz Şenol Güneş ile Günce-Giray Tiryaki çiftini tebrik eder, Arya Güneş bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz" denildi.