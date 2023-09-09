BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'dan taraftarı kızdıracak hareket

Süper Lig devi Beşiktaş'ta, Arthur Masuaku ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı
Süper Lig devi Beşiktaş'ta, Arthur Masuaku ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı
Arthur Masuaku, sakatlığı bulunmasına rağmen milli takım maçları için ülkesi Kongo'ya gitti.
Türkiye'de tedavisine devam etmek yerine milli takıma giden 29 yaşındaki oyuncu Şenol Güneş'i kızdırdı.
Sudan ve Güney Afrika maçlarında forma giyecek durumda olmamasına rağmen tedavisine devam etmeyip ülkesine giden tecrübeli sol bek teknik heyetten tepki aldı.
Arthur Masuaku en son Beşiktaş'ın, 24 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi Play-off ilk maçında Dinamo Kiev'e karşı oynadığı maçta forma giymişti.