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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Masuaku'dan taraftarı kızdıracak hareket

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki Demokratik Kongo'lu oyuncusu Arthur Masuaku, sakatlığı bulunmasına rağmen ülkesinin Sudan ve Güney Afrika ile oynacağı maçlar için Kongo'ya gitti. Türkiye'de tedavisine devam etmek yerine Kongo'ya giden Arthur Masuaku, Teknik Direktör Şenol Güneş'i kızdırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 11:11
Masuaku'dan taraftarı kızdıracak hareket

Sudan ve Güney Afrika maçlarında forma giyecek durumda olmamasına rağmen tedavisine devam etmeyip ülkesine giden tecrübeli sol bek teknik heyetten tepki aldı.

Masuaku'dan taraftarı kızdıracak hareket

Arthur Masuaku en son Beşiktaş'ın, 24 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi Play-off ilk maçında Dinamo Kiev'e karşı oynadığı maçta forma giymişti.

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