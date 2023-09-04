SON DAKİİKA - Beşiktaş Tayfur Bingöl transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Tayfur Bingöl transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, bir süredir bonservis pazarlıklarında bulunduğu Alanyaspor ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.