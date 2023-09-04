Haberler Beşiktaş SON DAKİİKA - Beşiktaş Tayfur Bingöl transferini resmen açıkladı!

SON DAKİİKA - Beşiktaş Tayfur Bingöl transferini resmen açıkladı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü yeniden kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu 30 yaşındaki oyuncuda mutlu sona ulaştı. Alanyaspor ile anlaşma sağlayan Kara-Kartal, Tayfur Bingöl'ü bonservisiyle renklerine bağladığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 16:13 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 16:20
SON DAKİİKA - Beşiktaş Tayfur Bingöl transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Tayfur Bingöl transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, bir süredir bonservis pazarlıklarında bulunduğu Alanyaspor ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.

DİĞER
Şarkıcı Ceylan kesenin ağzını açtı! Milyonluk aracıyla dikkat çekti!
Dünyanın gözü Soçi'de! Başkan Erdoğan ve Putin'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
G.Saray yeni orta sahasını buldu! Lisansı çıktı
G.Saray'dan Devler Ligi harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan büyük bomba! İstanbul'a geliyor
Kartal'a Coutinho'dan flaş haber!
SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU EKRANI 2023 - Sözleşmeli er alımı ne zaman?
İŞKUR TYP kura sonuç isim listesi asil ve yedekler
ALES/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Salih Özcan Süper Lig'e geliyor! Lisansı çıkarıldı Salih Özcan Süper Lig'e geliyor! Lisansı çıkarıldı 16:33
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 16:13
Sakaryaspor'dan Tuncay Şanlı hamlesi! Sakaryaspor'dan Tuncay Şanlı hamlesi! 15:56
Kartal'dan büyük bomba! İstanbul'a geliyor Kartal'dan büyük bomba! İstanbul'a geliyor 15:49
A Milli Takım çalışmalarına başladı! A Milli Takım çalışmalarına başladı! 15:47
G.Saray yeni orta sahasını buldu! Lisansı çıktı G.Saray yeni orta sahasını buldu! Lisansı çıktı 15:36
Daha Eski
Şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu Şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu 15:32
Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Fransız orta saha Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Fransız orta saha 15:22
Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi... Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi... 15:16
Messi'li Inter Miami, son şampiyonu devirdi! Messi'li Inter Miami, son şampiyonu devirdi! 14:47
Kartal'a Coutinho'dan flaş haber! Kartal'a Coutinho'dan flaş haber! 14:45
Ramos'un yeni takımı belli oldu! Ramos'un yeni takımı belli oldu! 14:28