Greenwood Getafe’de

İspanyol ekibi Getafe, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Mason Greenwood'u kadrosuna kattığını açıkladı. Matadorlar, bonservisi Manchester United'da olan 22 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Tecavüz suçlaması sebebiyle bir süre cezaevinde yatan Greenwood, suçlamalardan beraat etmişti.
İspanyol ekibi Getafe, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Mason Greenwood'u kadrosuna kattığını açıkladı. Matadorlar, bonservisi Manchester United'da olan 22 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Tecavüz suçlaması sebebiyle bir süre cezaevinde yatan Greenwood, suçlamalardan beraat etmişti.