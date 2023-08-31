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BEŞİKTAŞ DINAMO KIEV MAÇI CANLI | Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Deplasmanda aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından, Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun düdük çalacağı karşılaşmada da galip gelmek isteyen siyah-beyazlılar, adını gruplara yazdırmak için mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 13:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 13:50
BEŞİKTAŞ DINAMO KIEV MAÇI CANLI | Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile play-off turunda karşı karşıya gelecek. Deplasmandaki ilk mücadeleyi 3-2 kazanan siyah-beyazlı temsilcimiz adını gruplara yazdırmayı hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Umut, Amir, Rashica, Salih, Gedson, Bakhtiyor, Aboubakar.

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymichyk, Dyachuk, Syrota, Dubinchak, Shparenko, Sydorchuk, Buyalskyi, Voloshyn, Yarmolenko, Vanat.

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BEŞİKTAŞ - DINAMO KIEV MAÇI CANLI İZLE

GHEZZAL VE SEMİH OYNAMAYACAK

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak. Play-off turunda isimleri UEFA listesine verilmeyen iki futbolcu Bükreş'te oynanan ilk karşılaşmada da forma giyememişti.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA YENİLGİSİ YOK

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.

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