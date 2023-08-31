BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Avrupa Kartal'ı! İşte Şenol Güneş'in Dinamo Kiev maçı 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu rövanşında, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetecek. Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyahbeyazlı ekip bugünkü mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele edecek.

BU SEZON HİÇ YENİLGİ YAŞAMADI

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi. Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy karşılaşmada görev yapamayacak. Play-off turunda isimleri UEFA listesine verilmeyen iki futbolcu Bükreş'te oynanan ilk karşılaşmada da forma giyememişti.

BEŞİKTAŞ D. KIEV MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Umut, Amir, Rashica, Salih, Gedson, Bakhtiyor, Aboubakar.

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymichyk, Dyachuk, Syrota, Dubinchak, Shparenko, Sydorchuk, Buyalskyi, Voloshyn, Yarmolenko, Vanat.

ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı. Beşiktaş, 2016- 2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

AMARTEY 15 GÜN YOK!

Beşiktaş'ın Konferans Ligi play-off ilk karşılaşmasında D. Kiev ile oynanan maçta sakatlanan Daniel Amartey'in durumu belli oldu. Bükreş'te oynanan maçta sakatlanan Ganalı stoper Amartey'in MR sonuçları geldi. Adalesinden sakatlanan Amartey, MR sonuçlarına göre 15 gün sahalardan uzak kalacak. 28 yaşındaki Ganalı stoper Amartey, bugünkü maçta görev yapamayacak. Tecrübeli oyuncunun Sivasspor maçında da kadroda yer alması beklenmiyor. direceği maç saatinde netlik kazanacak.

DEFANSTA SIKINTI VAR

Beşiktaş'ta, Dinamo Kiev ile oynanacak rövanş maçı öncesi savunmada sıkıntı yaşanıyor. İlk maçı 3-2 kazanan siyah-beyazlılarda kritik maç öncesi Amartey'in yanı sıra Masuaku da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in Amartey yerine Necip Uysal'a şans vermesine kesin gözüyle bakılırken solda ise Umut Meraş'ı mı oynatacağı yoksa Bahtiyar ya da Onur Bulut seçeneklerini mi değerlendireceği maç saatinde netlik kazanacak

236'INCI MAÇA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu rövanşında D. Kiev'i ağırlayacak Kartal, Avrupa kupalarında oynadığı 235 maçta 89 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Avrupa arenasında 312 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 351 gol gördü.