Haberler Beşiktaş Ramos 50 milyon euro!

Ramos 50 milyon euro!

"Ramos için uğraştık. 16.5 milyon euro + vergileri 25 milyon euro ve 2 yıllık sözleşme, 50 milyon euro! Adam 37 yaşında!"

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Ramos 50 milyon euro!

Eleştiri konusu olan transfer politikaları hakkında da konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi: "Bizimle alakalı gündem de bir Talisca konusu var. İstenmeyecek oyuncu değil. Kendisini Beşiktaş forması altında yaptıklarıyla çok sevdik. Kulübüne bir başvuru yaptık. Olumsuz geri dönüş oldu. Öte yandan adı bizimle de anılan Ramos transferi gündeme geldi. Evet, Ramos için uğraştık. 16.5 milyon euro + vergileri 25 milyon euro ve 2 yıllık sözleşme, yani maliyeti 50 milyon euro... Adam 37 yaşında! 37 yaşındaki bir adam için değer mi? Evet geçmişi var mı, var. Kariyerli bir oyuncu ama son iki senesine bir bakın. Alabilen varsa alsın ki Ramos transferi ile ilgili sponsorluk için kimse de beni arayarak destek vereceğini söylemedi. Serhan Çetinsaya gibi genç bir arkadaşımı söylemi nedeniyle, böyle bir transfer yükünün altına sokamam! Annesi, babası döner bunu sorar. Bana gelip 'Şu şirketimizle arkasındayız' denmedi. 'Buluruz başkanım' dedi ama babasından bir teklif gelmesini beklerdim. Parayı çok severim, biri 8-9 Milyon euro verecekse alırım. Ama arkadaşım zarar görecekse böyle bir şey yapmam.

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